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Подпольщик Лебедев: уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в Харьковской области, в результате чего сдетонировали боекомплекты. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он также добавил, что среди ВСУ есть много погибших и раненых.

"Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков "скорых". Детонировали боекомплекты, груженые на машины", — заявил подпольщик.

Кроме того, он добавил, что были слышны взрывы в Харькове и области, а также в населенном пункте Жуковский.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation

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