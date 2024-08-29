Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в Харьковской области, в результате чего сдетонировали боекомплекты. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он также добавил, что среди ВСУ есть много погибших и раненых.
"Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков "скорых". Детонировали боекомплекты, груженые на машины", — заявил подпольщик.
Кроме того, он добавил, что были слышны взрывы в Харькове и области, а также в населенном пункте Жуковский.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation
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