Цветы под снегом: какие гортензии не боятся холода и цветут до осени

Гортензия давно стала символом уюта и изысканности дачного сада. Её крупные шапки соцветий окрашивают участок в небесные, розовые или фиолетовые тона, создавая ощущение вечного лета. Однако у многих садоводов возникает один и тот же вопрос: переживёт ли гортензия суровую зиму?

На канале "Моя дача. Сад и огород" (18+) эксперты поделились подборкой сортов, которые отличаются не только красотой, но и повышенной морозостойкостью. Эти растения уверенно зимуют даже в регионах с холодным климатом, если их правильно посадить и ухаживать за ними.

Гортензии, проверенные зимой

Современные селекционеры вывели десятки сортов, способных выдерживать морозы до -30 °C. Некоторые из них — ремонтантные, то есть цветут и на побегах прошлого года, и на молодых ветвях текущего сезона.

Twist and Shout (Твист энд Шаут)

Окраска гортензий варьируется от голубой на кислых почвах до розовой на щелочных.

Этот сорт ценится за изящные, но плотные соцветия и способность менять оттенок лепестков в зависимости от состава почвы. Цветение продолжается с июня до конца сентября. При достаточном поливе и лёгком укрытии куст прекрасно переносит зимы средней полосы.

Expression (Экспрешен)

Сорт поражает крупными махровыми соцветиями. В кислой среде он проявляет фиолетово-синие оттенки, а в щелочной становится розовым.

"Экспрешен" любят за декоративность и пышность: каждое соцветие может достигать 20-25 см в диаметре. Лепестки густые, словно бархатные, и долго держатся даже после срезки. Хорошо переносит морозы при мульчировании и укрытии корневой зоны.

Endless Summer (Эндлесс Саммер)

Главное достоинство этого сорта — ремонтантность. Он способен цвести и на старых, и на молодых побегах. Цветы распускаются в начале лета и радуют до поздней осени. Оттенок соцветий зависит от кислотности почвы: голубой в кислой и нежно-розовый в нейтральной среде.

При правильной посадке и лёгком укрытии на зиму этот сорт не боится понижения температуры до -28 °C.

Как подготовить гортензию к зиме

Полив. За 2-3 недели до заморозков полейте куст обильно — влажная почва лучше удерживает тепло. Мульчирование. Покройте приствольный круг 10-15 см слоем торфа, хвои или сухих листьев. Обрезка. Удалите сухие соцветия и слабые побеги, оставив крепкие ветви. Укрытие. В холодных регионах ветви связывают в пучки и накрывают мешковиной или нетканым материалом. Весной. Снимайте укрытие постепенно, чтобы избежать ожогов от весеннего солнца.

Таблица "Плюсы и минусы зимостойких сортов"