Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Весенние заморозки
Весенние заморозки
© https://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:05

Цветы под снегом: какие гортензии не боятся холода и цветут до осени

Садоводы рассказали, какие сорта гортензий уверенно зимуют в холодных регионах России

Гортензия давно стала символом уюта и изысканности дачного сада. Её крупные шапки соцветий окрашивают участок в небесные, розовые или фиолетовые тона, создавая ощущение вечного лета. Однако у многих садоводов возникает один и тот же вопрос: переживёт ли гортензия суровую зиму?

На канале "Моя дача. Сад и огород" (18+) эксперты поделились подборкой сортов, которые отличаются не только красотой, но и повышенной морозостойкостью. Эти растения уверенно зимуют даже в регионах с холодным климатом, если их правильно посадить и ухаживать за ними.

Гортензии, проверенные зимой

Современные селекционеры вывели десятки сортов, способных выдерживать морозы до -30 °C. Некоторые из них — ремонтантные, то есть цветут и на побегах прошлого года, и на молодых ветвях текущего сезона.

Twist and Shout (Твист энд Шаут)

Окраска гортензий варьируется от голубой на кислых почвах до розовой на щелочных.

Этот сорт ценится за изящные, но плотные соцветия и способность менять оттенок лепестков в зависимости от состава почвы. Цветение продолжается с июня до конца сентября. При достаточном поливе и лёгком укрытии куст прекрасно переносит зимы средней полосы.

Expression (Экспрешен)

Сорт поражает крупными махровыми соцветиями. В кислой среде он проявляет фиолетово-синие оттенки, а в щелочной становится розовым.

"Экспрешен" любят за декоративность и пышность: каждое соцветие может достигать 20-25 см в диаметре. Лепестки густые, словно бархатные, и долго держатся даже после срезки. Хорошо переносит морозы при мульчировании и укрытии корневой зоны.

Endless Summer (Эндлесс Саммер)

Главное достоинство этого сорта — ремонтантность. Он способен цвести и на старых, и на молодых побегах. Цветы распускаются в начале лета и радуют до поздней осени. Оттенок соцветий зависит от кислотности почвы: голубой в кислой и нежно-розовый в нейтральной среде.

При правильной посадке и лёгком укрытии на зиму этот сорт не боится понижения температуры до -28 °C.

Как подготовить гортензию к зиме

  1. Полив. За 2-3 недели до заморозков полейте куст обильно — влажная почва лучше удерживает тепло.

  2. Мульчирование. Покройте приствольный круг 10-15 см слоем торфа, хвои или сухих листьев.

  3. Обрезка. Удалите сухие соцветия и слабые побеги, оставив крепкие ветви.

  4. Укрытие. В холодных регионах ветви связывают в пучки и накрывают мешковиной или нетканым материалом.

  5. Весной. Снимайте укрытие постепенно, чтобы избежать ожогов от весеннего солнца.

Таблица "Плюсы и минусы зимостойких сортов"

Сорт Плюсы Возможные особенности
Endless Summer Цветёт дважды за сезон, крупные шапки Требует регулярного полива
Twist and Shout Меняет цвет в зависимости от pH почвы На солнце может выгорать
Expression Махровые соцветия, декоративность Не любит застой воды
Vanilla Fraise Очень морозостойкий, ароматный Требует ежегодной обрезки
Pinky Winky Компактный, подходит для контейнеров На ветру нуждается в опоре

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не укрывать корни на зиму.
    Последствие: подмерзание корневой системы.
    Альтернатива: мульчировать слоем не менее 10 см.

  • Ошибка: обрезать все побеги осенью.
    Последствие: потеря цветения на старых ветвях.
    Альтернатива: у ремонтантных сортов убирать только слабые и больные ветви.

  • Ошибка: использовать золу на кислых почвах.
    Последствие: сдвиг pH и потеря голубого оттенка.
    Альтернатива: применять торф и хвойную подстилку для сохранения кислотности.

Мифы и правда о гортензиях

Миф 1. Гортензия — теплолюбивое растение, в Сибири не растёт.
Правда. Современные зимостойкие сорта выдерживают морозы до -30 °C при минимальном укрытии.

Миф 2. Чтобы изменить цвет соцветий, нужно красить почву.
Правда. Достаточно откорректировать кислотность: для голубого оттенка добавляют сульфат алюминия, для розового — немного извести.

Миф 3. Гортензия не цветёт после зимы.
Правда. Если обрезка и укрытие были сделаны правильно, ремонтантные сорта зацветут и на старых, и на новых побегах.

Как выбрать сорт для своего участка

  • Для северных регионов: Paniculata и Arborescens (метельчатые и древовидные виды).

  • Для средней полосы: Endless Summer, Expression, Limelight.

  • Для юга: крупнолистные сорта с яркой окраской, требующие меньше укрытия.

Учитывайте не только климат, но и особенности участка: на солнечных местах соцветия становятся бледнее, а в полутени — насыщеннее.

Исторический контекст

Гортензия пришла в Европу из Японии и Китая в XVIII веке, где считалась символом утончённости и благодарности. В России её активно стали выращивать в конце XIX века, когда селекционеры вывели первые морозостойкие сорта для северных садов. Сегодня гортензия — одно из самых популярных декоративных растений, способное украсить и классический сад, и современный минималистичный двор.

Три интересных факта

  1. Название Hydrangea в переводе с греческого означает "сосуд с водой" — намёк на любовь растения к влаге.

  2. Цвет соцветий напрямую зависит от кислотности почвы: чем она кислее, тем синие оттенки ярче.

  3. Самая крупная шапка гортензии, зафиксированная ботаниками, достигала 40 см в диаметре.

FAQ

1. Нужно ли укрывать зимостойкие сорта?
Да, минимальное укрытие всё равно необходимо — особенно в бесснежные зимы.

2. Почему гортензия не цветёт летом?
Возможно, подмерзли побеги или обрезка была проведена слишком низко.

3. Можно ли выращивать гортензию в контейнерах?
Да, компактные сорта вроде Pinky Winky и Little Lime отлично чувствуют себя в кадках.

4. Как сохранить голубой цвет соцветий?
Поддерживайте слабокислую реакцию почвы (pH 5,0-5,5) и избегайте известковых удобрений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обрезка ежевики осенью повышает зимостойкость и улучшает урожай — советы садоводов вчера в 17:53
Ежевика может встать против вас зимой: как не допустить поражения урожая

Осенняя обрезка ежевики — залог будущего урожая. Узнайте, какие побеги нужно удалить и как правильно подготовить куст к зиме.

Читать полностью » Дизайнер Таби Джексон Джи: кизил, магнолия и боярышник признаны идеальными деревьями для палисадников вчера в 17:23
Они не цветут ярко, но приковывают взгляды: вот самые недооценённые деревья для палисадника

Правильно выбранное дерево способно преобразить фасад дома и радовать круглый год. Рассказываем, какие семь пород идеальны для палисадника.

Читать полностью » Поддержка для кустов из подручных материалов доступно каждому — Юрий Пряхин вчера в 16:53
Как поставить костыль для ваших кустов: простая самодельная опора, которая спасёт урожай

Сделать надёжную опору для кустарников можно всего из нескольких металлических прутьев. Простая конструкция поможет защитить растения и продлить их жизнь.

Читать полностью » Флорист Андреа Очоа: оранжевые цветы стимулируют и расслабляют одновременно вчера в 16:29
Оранжевые цветы пахнут счастьем: природа придумала аромат радости в виде этих цветов

Оранжевые цветы наполняют дом энергией и теплом. Узнаем, какие 11 ароматных растений создадут уют и солнечное настроение в вашем доме.

Читать полностью » Сбор и хранение семян арбуза поможет сохранить чистосортные растения и хорошую всхожесть вчера в 15:53
Секрет урожайного арбуза — в семенах: как не ошибиться при сборе и хранении, чтобы снова наслаждаться сочным плодом

Как собрать семена арбуза, чтобы они были чистосортными и всходили в следующем сезоне? Все советы и рекомендации по правильному сбору, хранению и использованию.

Читать полностью » Сок алоэ стимулирует рост растений и помогает восстановлению после пересадки — Ольга Никонорова вчера в 14:21
Живой энергетик для растений: как сок алоэ заменяет десяток покупных стимуляторов роста

Сок алоэ — мощный природный стимулятор роста, который помогает растениям восстанавливаться и быстрее расти. Узнайте, как приготовить и применять его правильно.

Читать полностью » Осенью в Амурской области садоводы продолжают посев зелени в теплицах вчера в 14:12
Октябрь в теплице — не финал, а начало: что успеют посадить амурские дачники

Октябрь в Амурской области — не повод закрывать теплицу. Рассказываем, какие культуры дадут урожай даже под снегом и как продлить сезон до зимы.

Читать полностью » Подзимний посев овощей ускоряет урожай на две недели весной без теплицы вчера в 13:21
Пока соседи пьют чай — вы сеете: зачем подзимний посев экономит время и силы весной

В ноябре садоводы сеют овощи под зиму, готовят грядки и теплицы. Узнайте, как правильно провести подзимний посев, чтобы собрать урожай раньше.

Читать полностью »

Новости
Наука
Деревья Амазонки растут быстрее на 3,2% из-за повышенного CO₂
Красота и здоровье
Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке
Спорт и фитнес
Исследование British Medical Journal: слабое рукопожатие связано с повышенным риском сердечных и метаболических заболеваний
Красота и здоровье
Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль
СФО
В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%
ДФО
Прямое сообщение Хабаровск–Пекин готовится к возвращению, ждут разрешения Китая — Валентина Асеева
УрФО
В Тюменской области ветеранам труда предоставляют восемь мер социальной поддержки
Туризм
Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet