Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мезембриантемум
Мезембриантемум
© flickr.com by Swaminathan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Он растёт на песке и камнях, но выглядит, как южный курорт — вот секрет живучего суккулента

Ботаник Матвеева: мезембриантемум выдерживает морозы и не требует ухода

Есть растение, которое словно воплощает идею "живучей красоты". Оно растёт там, где другие культуры сдаются: на песке, под палящим солнцем, на ветреных склонах и в холодных садах. При этом сохраняет зелень и цветение, не требуя почти никакого ухода. Речь о мезембриантемуме - удивительном суккуленте, способном преображать даже самый суровый участок.

Чем особенный мезембриантемум

Мезембриантемум — уроженец Южной Африки, известный также как "полуденный цветок" или "ледяная трава". Его название происходит от греческих слов mesembria ("полдень") и anthemon ("цветок"): лепестки действительно раскрываются только под солнечными лучами, превращая клумбу в живой калейдоскоп.

Цветы бывают белыми, розовыми, лиловыми, оранжевыми и даже двухцветными. Они напоминают миниатюрные астры, а плотные мясистые листья покрыты мельчайшими прозрачными кристаллами, словно росой, за что растение получило поэтичное прозвище — "хрустальная трава".

Почему мезембриантемум идеален для сада

  1. Выдерживает морозы. Несмотря на южное происхождение, растение спокойно переносит понижения температуры до -15 °C.

  2. Нетребовательно к почве. Ему достаточно лёгкого, дренированного грунта, даже песчаного.

  3. Минимальный уход. Полив нужен лишь в сильную жару, а подкормки — не чаще раза в сезон.

  4. Всесезонная декоративность. После цветения остаётся густой ковёр зелёных суккулентных листьев, сохраняющих форму и зимой.

"Мезембриантемум — это редкий пример растения, сочетающего декоративность и выносливость", — отмечает ботаник Ирина Матвеева.

Где и как использовать

Мезембриантемум незаменим в садах с каменистыми и песчаными почвами. Он великолепно смотрится:
• на альпийских горках и подпорных стенках;
• в рокариях и контейнерах;
• по краям дорожек или на солнечных склонах.

Благодаря стелющейся форме образует плотные ковры, которые подавляют сорняки и создают эффект "живого покрытия". Цветение продолжается с конца весны до поздней осени, особенно если обеспечить максимум солнца.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор места. Солнечный участок без застоя воды.

  2. Посадка. Лучшее время — ранняя осень или весна.

  3. Почва. Добавьте песок или мелкий гравий для дренажа.

  4. Полив. Только при длительной засухе.

  5. Размножение. Черенками или семенами — оба способа просты и дают быстрый результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадить в тени.
Последствие: отсутствие цветения.
Альтернатива: переместить на солнечный участок.

Ошибка: чрезмерный полив.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: поливать редко и только при пересыхании почвы.

Ошибка: густая посадка.
Последствие: плохая вентиляция и болезни.
Альтернатива: оставлять 20-25 см между растениями.

А что если посадить мезембриантемум в горшок?

Он прекрасно чувствует себя и в контейнерах. На балконе или террасе растение создаёт впечатление миниатюрного солнечного ландшафта. Главное — обеспечить хороший дренаж и немного света даже зимой.

FAQ

1. Нужно ли укрывать мезембриантемум на зиму?
В регионах с мягким климатом нет. В холодных зонах можно прикрыть сухими листьями или еловым лапником.

2. Как часто нужно поливать?
Обычно достаточно одного раза в неделю летом. Осенью и зимой полив прекращают.

3. Подходит ли растение для балкона?
Да, особенно на солнечной стороне. В контейнере оно образует эффектный ниспадающий каскад.

Мифы и правда

Миф: суккуленты не переносят мороз.
Правда: мезембриантемум устойчив к холодам до -15 °C.

Миф: растёт только в жарком климате.
Правда: успешно приживается даже в умеренных зонах.

Миф: требует богатой почвы.
Правда: предпочитает бедные и сухие грунты.

3 интересных факта

  1. В природе некоторые виды мезембриантемума покрывают южноафриканские скалы, превращая их в цветущие фиолетовые холмы.

  2. В древности сок растения использовали для заживления мелких ран.

  3. Существует более 100 разновидностей мезембриантемума, отличающихся оттенками и формой лепестков.

Исторический контекст

Мезембриантемум впервые появился в Европе в XVII веке. Его завезли мореплаватели как экзотическую новинку, но вскоре садоводы поняли: это не просто украшение, а одно из самых стойких растений. С тех пор он стал символом устойчивости — цветка, который сияет даже там, где другие увядают.

Мезембриантемум — идеальный выбор для тех, кто хочет, чтобы сад оставался ярким и живым в любое время года. Он объединяет простоту ухода и красоту, напоминая: даже в холоде может цвести лето.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты напомнили: из-за глинистой почвы в Самарской области осенью нужно проверять дренаж и водоотвод сегодня в 14:27
Осень всё спишет? Шесть ошибок, которые превращают дачу в болото и пустырь

Самарские садоводы осенью часто совершают одни и те же ошибки — из-за которых весной участок превращается в унылое зрелище. Как их избежать — в нашем материале.

Читать полностью » Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний сегодня в 13:49
Полил — и убил урожай: главная ошибка, из-за которой растения страдают от «жажды»

Даже самый богатый урожай можно потерять из-за неправильного полива. Когда, чем и как поливать грядки, чтобы растения были благодарны?

Читать полностью » В октябре в Калужской области рекомендовано обработать садовую мебель антисептиком и убрать в сухое помещение сегодня в 13:02
Один октябрьский промах — и весной мебель не узнаете: как калужане теряют шезлонги из-за сырости

Октябрь в Калужской области — пора не только убирать урожай, но и спасать садовую мебель от зимы. Один пропущенный шаг — и весной вы можете остаться без любимого шезлонга.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что бобовые и мята улучшают урожай капусты и защищают от вредителей сегодня в 12:49
Тихая катастрофа на огороде: посадили не тех соседей — и капуста сгнила на глазах

Правильное соседство помогает капусте расти быстрее, быть вкуснее и не болеть. Узнайте, какие растения станут её лучшими друзьями на грядке.

Читать полностью » Подзимний лук даёт урожай на 2–3 недели раньше весеннего: данные наблюдений сегодня в 12:44
Вы сами отправляете лук в стрелку: главная ошибка осенней посадки, о которой молчат

Если осенью посадить лук неправильно, весной вместо репки вырастут стрелы. Разбираем главный секрет, почему это происходит, и как избежать потери половины урожая.

Читать полностью » Горох требует обработки биологическими средствами в период массового цветения растений сегодня в 11:49
Не копай врага — он уже в бобах: главная ошибка при выращивании гороха, из-за которой всё пропадает

Гороховая зерновка — невидимый враг сладких стручков. Узнайте, когда и чем обрабатывать грядку, чтобы собрать чистый и здоровый урожай.

Читать полностью » Учёные: минеральные удобрения осенью повышают урожай клубники на 40 % сегодня в 11:12
Октябрь решает всё: один полив, который делает клубнику зимостойкой и урожайной

Осенняя подкормка клубники минеральными удобрениями помогает увеличить урожай и снизить потери зимой. Разбираем, какие смеси выбрать и как их правильно применять.

Читать полностью » Капуста хорошо развивается при фосфорно-калийных удобрениях и регулярном рыхлении грунта сегодня в 10:49
Капуста с характером: почему у одних кочаны — как камень, а у других — рыхлое разочарование

Почему на одних участках капуста растёт упругой, а на других — рыхлой? Разбираемся, какие ошибки мешают урожаю и как их исправить.

Читать полностью »

Новости
Технологии
iPhone 17 Pro Max признан самым высокооценённым устройством Apple по версии AnTuTu
Спорт и фитнес
Фитнес-инструкторы объяснили, как интервальная нагрузка помогает сжигать жир
Авто и мото
"Авито Авто": цены на подержанные гибриды в России снизились почти на 9% за год
Наука
Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров
Красота и здоровье
Диетологи: каши быстрого приготовления содержат меньше витаминов и клетчатки, чем цельнозерновые
Еда
Масло из петрушки сохраняет аромат зелени и витамины дольше заморозки
Красота и здоровье
Кардиолог Шайлеш Сингх заявил, что высокий холестерин чаще связан с образом жизни, а не с генами
Туризм
В Испании ввели новые штрафы за пьянство, нелегальную аренду жилья и нарушение дресс-кода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet