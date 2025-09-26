Неправильная фурнитура превращает даже дорогое окно в проблему
Дом без окон выглядит нежилым и пустым, а само окно без качественной фурнитуры — недоработанным. Именно мелкие элементы конструкции отвечают за удобство, долговечность и теплоизоляцию. Поэтому при покупке окон важно обращать внимание не только на профиль и стеклопакет, но и на скрытые механизмы.
Что входит в оконную фурнитуру
Фурнитура объединяет ручки, петли, уплотнители и механизмы фиксации. Благодаря этим деталям створка плотно прилегает к раме, может открываться в разных режимах и надёжно запираться. Сложность для покупателей в том, что значительная часть системы скрыта внутри профиля. Визуально оценить качество невозможно — остаётся доверять производителю или бренду.
Основные виды
Ручки
Самая заметная часть фурнитуры. В продаже можно найти:
-
пластиковые ручки — недорогие, но не самые надёжные;
-
алюминиевые — средний ценовой сегмент;
-
латунные — премиум-класс, стильные и долговечные.
Для защиты от проникновения используют противовзломные ручки. В домах с детьми устанавливают модели с замком или кнопкой. Первый вариант безопаснее, так как ключ сложнее открыть, чем нажать кнопку. Для балконных дверей часто ставят ручку-"ракушку" — она предотвращает случайное распахивание при сквозняке.
Уплотнители
От материала уплотнителя зависит герметичность и теплоизоляция. В старых деревянных окнах использовали поролон, а в современных конструкциях применяют силикон или искусственный каучук. Эти материалы сохраняют эластичность при перепадах температуры и служат дольше. ПВХ-уплотнители уже считаются устаревшими.
Нормативы и безопасность
Фурнитура сертифицируется по международным стандартам, и изделия получают классы взломостойкости.
- WK1 — минимальная защита, окно можно открыть усилием.
- WK2 — устойчиво к простым инструментам.
- WK3 — задержит злоумышленника на 5 минут.
Даже самые прочные окна теоретически можно взломать, вопрос только во времени.
Сравнение материалов ручек и уплотнителей
|Деталь
|Дешёвый вариант
|Средний сегмент
|Премиум
|Ручки
|Пластик
|Алюминий
|Латунь, противовзломные
|Уплотнители
|ПВХ
|Искусственный каучук
|Силикон
Советы шаг за шагом
- При выборе окна уточните класс безопасности фурнитуры (лучше WK2 или WK3).
- Для дома с детьми выбирайте ручки с замком, а не с кнопкой.
- Обратите внимание на материал уплотнителя: оптимальны силикон или каучук.
- Для балконной двери рассмотрите установку ручки-"ракушки".
- Покупайте окна только у проверенных производителей с сертификацией.
А что если…
А что если старое окно вас устраивает, но безопасность вызывает сомнения? Можно не менять всю конструкцию, а заменить только ручки и уплотнители. Это дешевле, чем покупка нового окна, но заметно улучшает комфорт.
Плюсы и минусы
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Пластиковая ручка
|Дешёвая, легко найти
|Недолговечная
|Латунная ручка
|Стильная, надёжная
|Дороже
|Силиконовый уплотнитель
|Эластичный, устойчив к перепадам
|Стоит дороже
|Каучуковый уплотнитель
|Хорошая герметичность
|Требует ухода
Оконная фурнитура играет ключевую роль в удобстве, безопасности и долговечности окон. При выборе важно обращать внимание на материал ручек, класс защиты и качество уплотнителей, отдавая предпочтение силиконовым или каучуковым.
