Неправильная фурнитура превращает даже дорогое окно в проблему

Дом без окон выглядит нежилым и пустым, а само окно без качественной фурнитуры — недоработанным. Именно мелкие элементы конструкции отвечают за удобство, долговечность и теплоизоляцию. Поэтому при покупке окон важно обращать внимание не только на профиль и стеклопакет, но и на скрытые механизмы.

Что входит в оконную фурнитуру

Фурнитура объединяет ручки, петли, уплотнители и механизмы фиксации. Благодаря этим деталям створка плотно прилегает к раме, может открываться в разных режимах и надёжно запираться. Сложность для покупателей в том, что значительная часть системы скрыта внутри профиля. Визуально оценить качество невозможно — остаётся доверять производителю или бренду.

Основные виды

Ручки

Самая заметная часть фурнитуры. В продаже можно найти:

пластиковые ручки — недорогие, но не самые надёжные;

алюминиевые — средний ценовой сегмент;

латунные — премиум-класс, стильные и долговечные.

Для защиты от проникновения используют противовзломные ручки. В домах с детьми устанавливают модели с замком или кнопкой. Первый вариант безопаснее, так как ключ сложнее открыть, чем нажать кнопку. Для балконных дверей часто ставят ручку-"ракушку" — она предотвращает случайное распахивание при сквозняке.

Уплотнители

От материала уплотнителя зависит герметичность и теплоизоляция. В старых деревянных окнах использовали поролон, а в современных конструкциях применяют силикон или искусственный каучук. Эти материалы сохраняют эластичность при перепадах температуры и служат дольше. ПВХ-уплотнители уже считаются устаревшими.

Нормативы и безопасность

Фурнитура сертифицируется по международным стандартам, и изделия получают классы взломостойкости.

WK1 — минимальная защита, окно можно открыть усилием.

WK2 — устойчиво к простым инструментам.

WK3 — задержит злоумышленника на 5 минут.

Даже самые прочные окна теоретически можно взломать, вопрос только во времени.

Сравнение материалов ручек и уплотнителей

Деталь Дешёвый вариант Средний сегмент Премиум Ручки Пластик Алюминий Латунь, противовзломные Уплотнители ПВХ Искусственный каучук Силикон

Советы шаг за шагом

При выборе окна уточните класс безопасности фурнитуры (лучше WK2 или WK3). Для дома с детьми выбирайте ручки с замком, а не с кнопкой. Обратите внимание на материал уплотнителя: оптимальны силикон или каучук. Для балконной двери рассмотрите установку ручки-"ракушки". Покупайте окна только у проверенных производителей с сертификацией.

А что если…

А что если старое окно вас устраивает, но безопасность вызывает сомнения? Можно не менять всю конструкцию, а заменить только ручки и уплотнители. Это дешевле, чем покупка нового окна, но заметно улучшает комфорт.

Плюсы и минусы

Решение Плюсы Минусы Пластиковая ручка Дешёвая, легко найти Недолговечная Латунная ручка Стильная, надёжная Дороже Силиконовый уплотнитель Эластичный, устойчив к перепадам Стоит дороже Каучуковый уплотнитель Хорошая герметичность Требует ухода

Оконная фурнитура играет ключевую роль в удобстве, безопасности и долговечности окон. При выборе важно обращать внимание на материал ручек, класс защиты и качество уплотнителей, отдавая предпочтение силиконовым или каучуковым.