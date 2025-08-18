Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Посудомоечная машина
Посудомоечная машина
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:02

Накипь против техники: что умирает быстрее всего

Жёсткая вода и бытовая техника: что страдает первым

Жёсткая вода — враг не только кожи и волос, но и бытовой техники. Я понял это, когда у меня почти одновременно начались проблемы с чайником и стиральной машиной. Со временем я разобрался, что именно ломается чаще всего и почему.

Стиральная машина

Это главный "пострадавший". Накипь скапливается на ТЭНе и барабане, вызывая перегрев и шум. Машина начинает работать дольше, потребляет больше энергии, а через несколько лет может потребовать дорогого ремонта. Я теперь раз в 2-3 месяца делаю профилактику лимонной кислотой.

Электрический чайник и кофеварка

Накипь внутри чайника видна сразу: белый налёт на стенках и нагревателе. В кофеварках всё хуже — там она оседает внутри трубок, и вкус кофе резко меняется. У меня был случай, когда кофемашина просто перестала пропускать воду, пока я не сделал чистку.

Посудомоечная машина

В ней страдают форсунки и ТЭН. Если вода слишком жёсткая, посуда после мойки выглядит мутной, с разводами. Я заметил, что без соли для посудомоек техника быстро теряет эффективность и начинает шуметь.

Водонагреватели и бойлеры

Внутри бойлера образуется слой накипи, который мешает нормальному нагреву. Аппарат тратит больше энергии и работает с перегрузкой. Когда я чистил свой впервые, удивился, сколько "каменных хлопьев" оказалось на дне.

Мелкая техника

Утюги, парогенераторы, увлажнители воздуха — все они страдают от солей в воде. У меня утюг через пару месяцев начал "плеваться" белым налётом. С тех пор я лью только фильтрованную или кипячёную воду.

Личный вывод

Жёсткая вода — это незаметный, но постоянный удар по технике. Стоит использовать фильтры, профилактику и специальные средства, чтобы продлить срок службы приборов. Это проще и дешевле, чем каждый раз покупать новый чайник или ремонтировать стиралку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки при стирке, из-за которых ломается стиральная машина сегодня в 6:46

Ошибки, из-за которых стиралка ломается раньше времени и как их избежать

Ошибки при стирке, из-за которых портится стиральная машина: личные наблюдения и советы, как сохранить технику в рабочем состоянии надолго.

Читать полностью » Что делать, если в стиральной машине появился запах болота сегодня в 5:43

Запах ушёл за выходные: мой способ спасения стиральной машины

Запах болота исчез за выходные: личный опыт, как почистить стиральную машину без сервисов и вернуть свежесть барабану простыми средствами.

Читать полностью » Что можно сделать из старых джинсов: 10 идей для дома и интерьера сегодня в 4:01

Вторая жизнь джинсов: стильные и полезные вещи своими руками

Старые джинсы можно превратить в стильные и полезные вещи для дома. Делимся 10 идеями, которые помогут вдохнуть в них новую жизнь.

Читать полностью » Домашние методы удаления свежих и застарелых пятен шоколада сегодня в 3:17

Когда сладкое стало горьким: как победить шоколадные пятна

Жирные пятна шоколада трудно вывести, но есть 5 простых способов, которые помогут спасти одежду и мебель без дорогих средств.

Читать полностью » Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии сегодня в 2:14

Аромат с каждым нажатием кнопки: секреты чистого бачка

Не тратьте деньги на магазинные освежители. Вот 4 простых способа, которые наполнят туалет свежестью, используя подручные средства из дома.

Читать полностью » Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними сегодня в 2:11

Мошки в кухне и ванной: как остановить нашествие до того, как станет поздно

Лето — время не только солнца и фруктов, но и нашествия мошек. Вот как победить их без агрессивной химии и сохранить свежесть дома.

Читать полностью » Вертикальные и горизонтальные органайзеры для хранения сковородок сегодня в 0:17

Пять способов хранить сковородки так, чтобы они не мешали и не царапались

Сковородки занимают слишком много места? Есть 5 проверенных способов хранить их так, чтобы на кухне всегда было удобно и красиво.

Читать полностью » Избегайте ошибок при стирке: не закрывайте дверцу машинки и не перегружайте барабан вчера в 23:41

Кондиционер портит полотенца — замените его этой дешёвой хитростью

Узнайте о 5 ошибках при стирке, которые сокращают срок службы стиральной машины и портят вещи. Как правильно ухаживать за техникой и избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Красота и здоровье

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Красота и здоровье

Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Садоводство

Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru