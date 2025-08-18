Накипь против техники: что умирает быстрее всего

Жёсткая вода — враг не только кожи и волос, но и бытовой техники. Я понял это, когда у меня почти одновременно начались проблемы с чайником и стиральной машиной. Со временем я разобрался, что именно ломается чаще всего и почему.

Стиральная машина

Это главный "пострадавший". Накипь скапливается на ТЭНе и барабане, вызывая перегрев и шум. Машина начинает работать дольше, потребляет больше энергии, а через несколько лет может потребовать дорогого ремонта. Я теперь раз в 2-3 месяца делаю профилактику лимонной кислотой.

Электрический чайник и кофеварка

Накипь внутри чайника видна сразу: белый налёт на стенках и нагревателе. В кофеварках всё хуже — там она оседает внутри трубок, и вкус кофе резко меняется. У меня был случай, когда кофемашина просто перестала пропускать воду, пока я не сделал чистку.

Посудомоечная машина

В ней страдают форсунки и ТЭН. Если вода слишком жёсткая, посуда после мойки выглядит мутной, с разводами. Я заметил, что без соли для посудомоек техника быстро теряет эффективность и начинает шуметь.

Водонагреватели и бойлеры

Внутри бойлера образуется слой накипи, который мешает нормальному нагреву. Аппарат тратит больше энергии и работает с перегрузкой. Когда я чистил свой впервые, удивился, сколько "каменных хлопьев" оказалось на дне.

Мелкая техника

Утюги, парогенераторы, увлажнители воздуха — все они страдают от солей в воде. У меня утюг через пару месяцев начал "плеваться" белым налётом. С тех пор я лью только фильтрованную или кипячёную воду.

Личный вывод

Жёсткая вода — это незаметный, но постоянный удар по технике. Стоит использовать фильтры, профилактику и специальные средства, чтобы продлить срок службы приборов. Это проще и дешевле, чем каждый раз покупать новый чайник или ремонтировать стиралку.