Почему чайник ломается быстрее, а стирка становится хуже: жесткая вода в вашем доме
Накипь в чайнике, белые разводы на сантехнике и тусклая пена от мыла — всё это признаки жесткой воды. По словам Ильи Чучалина, начальника управления технической политики ГК "Росводоканал", высокая концентрация солей кальция и магния в водопроводной воде может нанести вред не только коже и волосам, но и бытовой технике.
Как определить жесткость воды
1. Проверка через водоканал
Самый надежный способ — узнать данные о воде в вашем регионе через сайт местного водоканала. Многие службы водоснабжения публикуют результаты лабораторного контроля, включая показатели жесткости.
Согласно санитарным нормам, жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л.
2. Домашние методы диагностики
Если лабораторные данные недоступны, Чучалин рекомендует обращать внимание на косвенные признаки:
- Накипь в чайниках, утюгах и стиральных машинах.
- Белые следы на смесителях, плитке и мойках.
- Плохое пенообразование мыла при мытье рук.
- Также можно приобрести тест-полоски, которые показывают уровень жесткости воды — их продают на маркетплейсах и в хозяйственных магазинах.
Почему жесткая вода вредна для техники
Соли, содержащиеся в жесткой воде, оседают на внутренних элементах бытовых приборов, создавая накипь. Это приводит к:
- Повышенному расходу энергии;
- Ухудшению качества стирки и мытья;
- Повреждению ТЭНов и других нагревательных элементов;
- Снижению срока службы техники.
Как защитить технику от последствий жесткой воды
Чучалин дает практичные рекомендации:
1. Выбирайте моющие средства со смягчителями
Современные порошки и гели для стирки содержат компоненты, которые связывают соли жесткости и предотвращают образование накипи.
2. Используйте специальные соли и очистители
- Соль для посудомоечных машин защищает систему от налета.
- Средства для удаления накипи можно использовать как профилактически, так и при появлении первых признаков загрязнения.
3. Кипячение воды
Простой, но эффективный метод. При нагревании соли частично оседают на дно. Этот способ особенно актуален при кипячении воды для питья или использования в утюге.
Бонус: натуральное средство для микроволновки
Ранее специалисты советовали разогревать лимон в микроволновке, чтобы эффективно убрать жир и запахи. Лимонная кислота растворяет загрязнения, делая его безопасной альтернативой бытовой химии.
