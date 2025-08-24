Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:56

Почему чайник ломается быстрее, а стирка становится хуже: жесткая вода в вашем доме

Жесткая вода и ее влияние на стирку и мойку: что делать для защиты техники

Накипь в чайнике, белые разводы на сантехнике и тусклая пена от мыла — всё это признаки жесткой воды. По словам Ильи Чучалина, начальника управления технической политики ГК "Росводоканал", высокая концентрация солей кальция и магния в водопроводной воде может нанести вред не только коже и волосам, но и бытовой технике.

Как определить жесткость воды

1. Проверка через водоканал

Самый надежный способ — узнать данные о воде в вашем регионе через сайт местного водоканала. Многие службы водоснабжения публикуют результаты лабораторного контроля, включая показатели жесткости.

Согласно санитарным нормам, жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л.

2. Домашние методы диагностики

Если лабораторные данные недоступны, Чучалин рекомендует обращать внимание на косвенные признаки:

  • Накипь в чайниках, утюгах и стиральных машинах.
  • Белые следы на смесителях, плитке и мойках.
  • Плохое пенообразование мыла при мытье рук.
  • Также можно приобрести тест-полоски, которые показывают уровень жесткости воды — их продают на маркетплейсах и в хозяйственных магазинах.

Почему жесткая вода вредна для техники

Соли, содержащиеся в жесткой воде, оседают на внутренних элементах бытовых приборов, создавая накипь. Это приводит к:

  • Повышенному расходу энергии;
  • Ухудшению качества стирки и мытья;
  • Повреждению ТЭНов и других нагревательных элементов;
  • Снижению срока службы техники.

Как защитить технику от последствий жесткой воды

Чучалин дает практичные рекомендации:

1. Выбирайте моющие средства со смягчителями

Современные порошки и гели для стирки содержат компоненты, которые связывают соли жесткости и предотвращают образование накипи.

2. Используйте специальные соли и очистители

  • Соль для посудомоечных машин защищает систему от налета.
  • Средства для удаления накипи можно использовать как профилактически, так и при появлении первых признаков загрязнения.

3. Кипячение воды

Простой, но эффективный метод. При нагревании соли частично оседают на дно. Этот способ особенно актуален при кипячении воды для питья или использования в утюге.

Бонус: натуральное средство для микроволновки

Ранее специалисты советовали разогревать лимон в микроволновке, чтобы эффективно убрать жир и запахи. Лимонная кислота растворяет загрязнения, делая его безопасной альтернативой бытовой химии.

