США в глобальном рейтинге счастья: почему Гавайи сияют, а Луизиана тонет в тоске
Весной 2025 года исследователи Оксфордского университета опубликовали новый глобальный рейтинг счастья. США оказались лишь на 24-й позиции, хотя речь идёт о среднем уровне по стране. На практике же разрыв между штатами огромен: где-то люди чувствуют себя благополучными и довольными, а где-то показатели остаются критически низкими. Дополнительный анализ портала WalletHub помог рассмотреть картину внутри страны и понять, какие регионы действительно можно назвать "счастливыми".
Как измеряют счастье
Эксперты оценивали 30 критериев, сгруппированных в три большие категории: эмоциональное и физическое состояние населения, качество труда и уровень вовлечённости в общественную жизнь, а также экологические факторы. Максимальная оценка могла достигать 100 баллов, и именно эти параметры легли в основу инфографики, опубликованной Visual Capitalist.
Гавайи стали лидером рейтинга с 66 баллами. Там отмечают низкий уровень депрессии, хорошее физическое здоровье и приятный климат. В десятке лучших оказались также Мэриленд и Небраска (по 64 балла), Нью-Джерси и Коннектикут (по 63), а также Юта и Калифорния. На другом конце списка — Западная Вирджиния с 32 баллами, где зарегистрирован самый высокий уровень депрессии, и Луизиана с 34 баллами.
Сравнение штатов
|Категория
|Самые счастливые
|Баллы
|Наименее счастливые
|Баллы
|Лидер
|Гавайи
|66
|Западная Вирджиния
|32
|Второе место
|Мэриленд, Небраска
|64
|Луизиана
|34
|Восточное побережье
|Нью-Джерси, Коннектикут
|63
|Арканзас
|37
|Западные штаты
|Калифорния
|60
|Алабама, Аляска, Теннесси
|41-43
Из таблицы видно, что более высокий уровень счастья сосредоточен на Восточном побережье и в отдельных западных регионах, тогда как юг и некоторые внутренние территории страны заметно отстают.
Советы шаг за шагом: как повышают счастье в регионах
-
Инвестиции в здравоохранение. Там, где доступна качественная медицина и программы профилактики, жители чувствуют себя увереннее.
-
Развитие экотуризма и спорта. Гавайи и Юта активно поддерживают занятия на свежем воздухе.
-
Баланс работы и отдыха. В Небраске и Мэриленде уделяют внимание гибким графикам и развитию малого бизнеса.
-
Укрепление социальной среды. Сильные локальные сообщества и программы поддержки помогают снижать уровень стресса.
-
Инфраструктура для комфорта. Транспорт, благоустроенные парки, безопасные районы — всё это напрямую влияет на удовлетворённость жизнью.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка психического здоровья.
Последствие: рост уровня депрессии и снижение качества жизни.
Альтернатива: внедрение программ психологической поддержки, как в Нью-Джерси.
-
Ошибка: слабые инвестиции в экологию.
Последствие: ухудшение среды проживания.
Альтернатива: программы "зелёных городов" и развитие электромобилей в Калифорнии.
-
Ошибка: игнорирование занятости молодёжи.
Последствие: высокий уровень миграции и оттока кадров.
Альтернатива: поддержка стартапов и IT-проектов, как в Мэриленде.
А что если…
Что будет, если один из "несчастливых" штатов внедрит практики успешных регионов? Опыт показывает, что даже простые шаги — развитие спорта, новые рабочие места, поддержка малого бизнеса — могут поднять показатели счастья на десятки процентов. Например, Арканзас уже экспериментирует с программами поддержки фермерских хозяйств, и первые результаты обнадёживают.
Плюсы и минусы разных подходов
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Инвестиции в медицину
|Повышение качества жизни, снижение депрессии
|Высокие затраты бюджета
|Экологические программы
|Чистая среда, развитие туризма
|Эффект заметен только через годы
|Социальные проекты
|Улучшение атмосферы в сообществе
|Зависимость от финансирования
|Гибкие условия труда
|Снижение стресса, рост продуктивности
|Возможны риски для крупных компаний
FAQ
Как выбрать штат для переезда с точки зрения счастья?
Ориентируйтесь на лидеров рейтинга — Гавайи, Мэриленд, Небраску. Там лучшее сочетание экологии, работы и социальной жизни.
Сколько стоит жизнь в "счастливых" штатах?
Стоимость выше среднего: аренда жилья и продукты дороже, особенно на Гавайях. Но качество жизни компенсирует затраты.
Что лучше: крупный мегаполис или небольшой город?
По исследованиям, жители средних городов чаще чувствуют себя счастливее: меньше стресса, больше контакта с природой.
Мифы и правда
-
Миф: счастье напрямую связано с доходом.
Правда: после определённого уровня деньги перестают играть ключевую роль.
-
Миф: климат решает всё.
Правда: в тёплых штатах уровень счастья выше, но без социальной поддержки показатели падают.
-
Миф: счастье — это только личное дело.
Правда: общественные институты и государственные программы напрямую влияют на настроение граждан.
3 интересных факта
-
В США уровень счастья чаще всего выше у людей, активно участвующих в волонтёрских проектах.
-
Калифорния благодаря стартап-культуре удерживает молодежь, снижая отток в другие регионы.
-
На Гавайях действует уникальная программа "ALOHA Spirit", формирующая особую культуру взаимопомощи.
Исторический контекст
-
1970-е: впервые в США начали обсуждать индекс счастья наряду с ВВП.
-
1990-е: Нью-Джерси и Коннектикут внедряют программы "work-life balance".
-
2000-е: Калифорния запускает экологические инициативы, позже подхваченные другими штатами.
-
2020-е: акцент на психическом здоровье становится национальной повесткой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru