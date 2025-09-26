Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Большой остров, Гавайи
Большой остров, Гавайи
© commons.wikimedia.org by Prayitno is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:17

США в глобальном рейтинге счастья: почему Гавайи сияют, а Луизиана тонет в тоске

Оксфордский университет весной 2025 года поставил США на 24 место по счастью

Весной 2025 года исследователи Оксфордского университета опубликовали новый глобальный рейтинг счастья. США оказались лишь на 24-й позиции, хотя речь идёт о среднем уровне по стране. На практике же разрыв между штатами огромен: где-то люди чувствуют себя благополучными и довольными, а где-то показатели остаются критически низкими. Дополнительный анализ портала WalletHub помог рассмотреть картину внутри страны и понять, какие регионы действительно можно назвать "счастливыми".

Как измеряют счастье

Эксперты оценивали 30 критериев, сгруппированных в три большие категории: эмоциональное и физическое состояние населения, качество труда и уровень вовлечённости в общественную жизнь, а также экологические факторы. Максимальная оценка могла достигать 100 баллов, и именно эти параметры легли в основу инфографики, опубликованной Visual Capitalist.

Гавайи стали лидером рейтинга с 66 баллами. Там отмечают низкий уровень депрессии, хорошее физическое здоровье и приятный климат. В десятке лучших оказались также Мэриленд и Небраска (по 64 балла), Нью-Джерси и Коннектикут (по 63), а также Юта и Калифорния. На другом конце списка — Западная Вирджиния с 32 баллами, где зарегистрирован самый высокий уровень депрессии, и Луизиана с 34 баллами.

Сравнение штатов

Категория Самые счастливые Баллы Наименее счастливые Баллы
Лидер Гавайи 66 Западная Вирджиния 32
Второе место Мэриленд, Небраска 64 Луизиана 34
Восточное побережье Нью-Джерси, Коннектикут 63 Арканзас 37
Западные штаты Калифорния 60 Алабама, Аляска, Теннесси 41-43

Из таблицы видно, что более высокий уровень счастья сосредоточен на Восточном побережье и в отдельных западных регионах, тогда как юг и некоторые внутренние территории страны заметно отстают.

Советы шаг за шагом: как повышают счастье в регионах

  1. Инвестиции в здравоохранение. Там, где доступна качественная медицина и программы профилактики, жители чувствуют себя увереннее.

  2. Развитие экотуризма и спорта. Гавайи и Юта активно поддерживают занятия на свежем воздухе.

  3. Баланс работы и отдыха. В Небраске и Мэриленде уделяют внимание гибким графикам и развитию малого бизнеса.

  4. Укрепление социальной среды. Сильные локальные сообщества и программы поддержки помогают снижать уровень стресса.

  5. Инфраструктура для комфорта. Транспорт, благоустроенные парки, безопасные районы — всё это напрямую влияет на удовлетворённость жизнью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка психического здоровья.
    Последствие: рост уровня депрессии и снижение качества жизни.
    Альтернатива: внедрение программ психологической поддержки, как в Нью-Джерси.

  • Ошибка: слабые инвестиции в экологию.
    Последствие: ухудшение среды проживания.
    Альтернатива: программы "зелёных городов" и развитие электромобилей в Калифорнии.

  • Ошибка: игнорирование занятости молодёжи.
    Последствие: высокий уровень миграции и оттока кадров.
    Альтернатива: поддержка стартапов и IT-проектов, как в Мэриленде.

А что если…

Что будет, если один из "несчастливых" штатов внедрит практики успешных регионов? Опыт показывает, что даже простые шаги — развитие спорта, новые рабочие места, поддержка малого бизнеса — могут поднять показатели счастья на десятки процентов. Например, Арканзас уже экспериментирует с программами поддержки фермерских хозяйств, и первые результаты обнадёживают.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Инвестиции в медицину Повышение качества жизни, снижение депрессии Высокие затраты бюджета
Экологические программы Чистая среда, развитие туризма Эффект заметен только через годы
Социальные проекты Улучшение атмосферы в сообществе Зависимость от финансирования
Гибкие условия труда Снижение стресса, рост продуктивности Возможны риски для крупных компаний

FAQ

Как выбрать штат для переезда с точки зрения счастья?
Ориентируйтесь на лидеров рейтинга — Гавайи, Мэриленд, Небраску. Там лучшее сочетание экологии, работы и социальной жизни.

Сколько стоит жизнь в "счастливых" штатах?
Стоимость выше среднего: аренда жилья и продукты дороже, особенно на Гавайях. Но качество жизни компенсирует затраты.

Что лучше: крупный мегаполис или небольшой город?
По исследованиям, жители средних городов чаще чувствуют себя счастливее: меньше стресса, больше контакта с природой.

Мифы и правда

  • Миф: счастье напрямую связано с доходом.
    Правда: после определённого уровня деньги перестают играть ключевую роль.

  • Миф: климат решает всё.
    Правда: в тёплых штатах уровень счастья выше, но без социальной поддержки показатели падают.

  • Миф: счастье — это только личное дело.
    Правда: общественные институты и государственные программы напрямую влияют на настроение граждан.

3 интересных факта

  1. В США уровень счастья чаще всего выше у людей, активно участвующих в волонтёрских проектах.

  2. Калифорния благодаря стартап-культуре удерживает молодежь, снижая отток в другие регионы.

  3. На Гавайях действует уникальная программа "ALOHA Spirit", формирующая особую культуру взаимопомощи.

Исторический контекст

  • 1970-е: впервые в США начали обсуждать индекс счастья наряду с ВВП.

  • 1990-е: Нью-Джерси и Коннектикут внедряют программы "work-life balance".

  • 2000-е: Калифорния запускает экологические инициативы, позже подхваченные другими штатами.

  • 2020-е: акцент на психическом здоровье становится национальной повесткой.

