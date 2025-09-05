Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации
В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов поделились советами, как с помощью питания стимулировать выработку "гормонов счастья" — серотонина, дофамина и окситоцина.
Серотонин — гормон радости
Чтобы усилить его выработку, важно включить в рацион:
-
кукурузные отруби (богаты клетчаткой),
-
продукты с пробиотиками (йогурты и др.),
-
куриную грудку, содержащую аминокислоту триптофан - предшественник серотонина.
Дофамин — гормон мотивации
Кардиолог Герман Гандельман отметил, что дофамин активно вырабатывается после употребления тёмного шоколада, так как в нём содержится аминокислота фенилаланин.
Окситоцин — гормон доверия и привязанности
Для его выработки врачи советуют есть продукты, богатые магнием:
-
рисовые отруби,
-
сушёные водоросли,
-
кунжут.
Итог
Эксперты напоминают: сбалансированное питание способно не только поддерживать физическое здоровье, но и положительно влиять на эмоциональное состояние.
