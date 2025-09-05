Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов поделились советами, как с помощью питания стимулировать выработку "гормонов счастья" — серотонина, дофамина и окситоцина.

Серотонин — гормон радости

Чтобы усилить его выработку, важно включить в рацион:

кукурузные отруби (богаты клетчаткой),

продукты с пробиотиками (йогурты и др.),

куриную грудку, содержащую аминокислоту триптофан - предшественник серотонина.

Дофамин — гормон мотивации

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что дофамин активно вырабатывается после употребления тёмного шоколада, так как в нём содержится аминокислота фенилаланин.

Окситоцин — гормон доверия и привязанности

Для его выработки врачи советуют есть продукты, богатые магнием:

рисовые отруби ,

сушёные водоросли ,

кунжут.

Итог

Эксперты напоминают: сбалансированное питание способно не только поддерживать физическое здоровье, но и положительно влиять на эмоциональное состояние.