Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Всё включено
Всё включено
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:31

Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов поделились советами, как с помощью питания стимулировать выработку "гормонов счастья" — серотонина, дофамина и окситоцина.

Серотонин — гормон радости

Чтобы усилить его выработку, важно включить в рацион:

  • кукурузные отруби (богаты клетчаткой),

  • продукты с пробиотиками (йогурты и др.),

  • куриную грудку, содержащую аминокислоту триптофан - предшественник серотонина.

Дофамин — гормон мотивации

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что дофамин активно вырабатывается после употребления тёмного шоколада, так как в нём содержится аминокислота фенилаланин.

Окситоцин — гормон доверия и привязанности

Для его выработки врачи советуют есть продукты, богатые магнием:

  • рисовые отруби,

  • сушёные водоросли,

  • кунжут.

Итог

Эксперты напоминают: сбалансированное питание способно не только поддерживать физическое здоровье, но и положительно влиять на эмоциональное состояние.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лечо из болгарского перца и томатов: рецепт, который подходит для супов и подливок сегодня в 15:23

Маленькая ошибка при закатке — и лечо превратится в проблему

Лето можно сохранить в банке! Простое лечо станет универсальной заготовкой: зимой оно превратится и в гарнир, и в основу для новых блюд.

Читать полностью » Польский рецепт судака готовится с овощным бульоном и сливочным соусом по традиционной технологии сегодня в 14:45

Судак по-польски: рецепт, который экономит время и радует вкусом

Судак по-польски — простой и вкусный рецепт, который понравится всей семье. Узнайте, как приготовить это сытное и полезное блюдо с овощным бульоном и нежным соусом из яиц и зелени.

Читать полностью » Диетологи рекомендовали ореховую пасту и авокадо вместо масла и джема на завтрак сегодня в 14:43

То, что кладут на тосты каждое утро, может тихо подрывать здоровье: полезные и вкусные варианты

Как превратить привычный тост в источник энергии и пользы? Откройте для себя неожиданные сочетания для завтрака, которые удивят вкусом.

Читать полностью » Утиное филе запекается в духовке без фольги с сохранением мягкости — кулинарный рецепт сегодня в 14:18

Хрустящая кожа и нежное мясо: как утка превращается в гастрономический шедевр

Узнайте, как легко приготовить сочное филе утки в духовке без лишних хлопот. Простой рецепт с луком и чесноком подарит вам мягкое и ароматное мясо для праздничного стола.

Читать полностью » Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами сегодня в 13:26

Как приготовить сочное мясо и овощи в тыкве без лишних хлопот

Представьте мясное жаркое в тыкве: вкусно, сочно и оригинально! Рецепт для семейного ужина с говядиной, овощами и ароматами.

Читать полностью » Приготовление куриных голеней с овощами в духовке сохраняет витамины и насыщенный вкус сегодня в 13:10

Куриные голени в духовке: когда простота овощей скрывает драматизм вкуса

Ароматные куриные голени с овощами в духовке — простой рецепт для вкусного ужина. Маринуйте в сметане и специях, чтобы раскрыть полный вкус!

Читать полностью » Способ приготовления мидий с луком на сковороде включает добавление масла сегодня в 12:23

Мидии с луком: что скрывает простой рецепт морепродуктов

Узнайте, как быстро и просто приготовить жареные мидии на сковороде с луком — вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдет для романтического ужина или легкой закуски.

Читать полностью » Кулинарные специалисты описали процесс приготовления торта Наполеон с курицей и салатом сегодня в 12:07

Наполеон с курицей: быстрый способ превратить салат в королевскую закуску

Удивительный рецепт торта-салата Наполеон с курицей и грибами! Он выглядит как десерт, но это закуска, которая поразит гостей. Идеально для праздника, с секретом вкуса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока
Спорт и фитнес

Зимний вейкбординг: лучшие места для катания от Бора-Бора до Камчатки
Красота и здоровье

Рубашка и шакет используются вместо ветровки для повседневного образа
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Наука и технологии

Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане
Авто и мото

Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet