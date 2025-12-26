Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нос заложен
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:12

Мышиная лихорадка может скрыться под видом простуды: как распознать её в самом начале

Мышиная лихорадка опасна для почек и лёгких — врач Мария Беляева

Мышиная лихорадка, также известная как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), может начать развиваться с симптомов, схожих с простудой, но в дальнейшем привести к серьёзным осложнениям. Поражение почек, лёгких и других органов — лишь часть возможных последствий. О симптомах, путях заражения и мерах профилактики рассказала врач общей практики Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru.

Как передается мышиная лихорадка

Как пояснила Беляева, основными переносчиками вируса мышиной лихорадки являются грызуны, а заражение происходит через вдыхание пыли, содержащей вирус, а также через продукты, загрязнённые выделениями животных. Это заболевание представляет собой серьёзную угрозу для здоровья и требует внимательности при контакте с потенциально заражёнными поверхностями или предметами.

"Мышиная лихорадка относится к инфекциям с почечным синдромом, основными переносчиками которых являются грызуны. Заболевание представляет серьёзную опасность и может вызывать осложнения, затрагивающие почки, лёгкие и другие органы. Заражение возможно при вдыхании пыли, содержащей вирус, а также через продукты, на которые могли попасть выделения грызунов, или при контакте с заражёнными поверхностями", — пояснила Беляева.

Врач также отметила, что инфекция может передаваться при несоблюдении гигиены, если после контакта с вирусом человек не вымоет руки и вступит в бытовой контакт с другими людьми.

Профилактика и меры предосторожности

Для того чтобы снизить риск заражения, Беляева рекомендует соблюдать простые меры предосторожности. Это включает в себя регулярную уборку помещений, использование средств защиты при работе с пылью и избегание мест, где возможен контакт с грызунами. Также важно соблюдать правила личной гигиены и носить маски, если работа связана с возможным контактом с заражёнными поверхностями.

"Для профилактики необходимо соблюдать элементарные меры: мыть руки, избегать контакта с грызунами и потенциально загрязнёнными объектами, носить маску при работе с пылью и обрабатывать поверхности антисептиками. Если появляются симптомы — ломота в мышцах, повышение температуры, головная боль — следует остаться дома и вызвать врача", — добавила Беляева.

Как отличить мышиную лихорадку от простуды

Одним из характерных признаков мышиной лихорадки является ухудшение зрения. Пациенты могут отмечать появление "мушек" перед глазами или ощущение тумана, а также покраснение лица. Беляева подчеркнула, что самолечение в таких случаях может быть опасным, и при первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

