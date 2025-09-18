Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:25

Вода, сон и витамины: что реально помогает организму после праздника

Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья

Многие после бурного застолья сталкиваются с неприятными последствиями — похмельным синдромом. Сухость во рту, головная боль, слабость и раздражительность — это лишь часть симптомов, возникающих из-за того, что организм пытается справиться с последствиями алкогольной интоксикации.

Почему возникает похмелье

Основная причина плохого самочувствия — токсичное вещество ацетальдегид, образующееся при распаде алкоголя. Его накопление вызывает воспаление, обезвоживание и сбои в работе нервной системы. Дополнительными факторами становятся нарушение сна и потеря важных микроэлементов.

Какие препараты помогают

По словам психиатра Руслана Исаева, один из эффективных препаратов — метадоксин.

"Метадоксин помогает снять симптомы похмелья, ускоряя распад этанола и ацетальдегида в печени. Препарат применяется только в стационаре", — пояснил психиатр Руслан Исаев.

Для поддержания обмена веществ наркологи рекомендуют витамины группы В, магний и янтарную кислоту. Эти вещества помогают печени быстрее восстанавливаться и снижают общую интоксикацию.

Боль и воспаление можно уменьшить с помощью ибупрофена, но важно не превышать дозировки и помнить о противопоказаниях.

Домашные меры восстановления

Помимо лекарств, врачи советуют простые, но эффективные шаги:

  1. Пить больше чистой воды для восполнения жидкости.

  2. Отдыхать и стараться выспаться.

  3. Включать в рацион лёгкую пищу — овощные супы, каши, кисломолочные продукты.

  4. Избегать повторного употребления алкоголя "для облегчения" — это лишь усугубляет нагрузку на печень.

Мифы и правда

• Миф: лучшее средство от похмелья — "опохмелиться".
Правда: дополнительный алкоголь только увеличивает интоксикацию.

• Миф: кофе быстро снимет похмелье.
Правда: кофеин может усилить обезвоживание и нагрузку на сердце.

• Миф: активированный уголь помогает всегда.
Правда: он эффективен лишь при остром отравлении, но не при уже распавшемся этаноле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать обезболивающие на голодный желудок.
Последствие: раздражение слизистой желудка.
Альтернатива: лёгкий завтрак перед таблеткой.

Ошибка: игнорировать питьевой режим.
Последствие: усиление головной боли и слабости.
Альтернатива: частое употребление воды и электролитных растворов.

Ошибка: полагаться только на таблетки.
Последствие: затянувшееся восстановление.
Альтернатива: полноценный сон и отдых.

А что если…

Представим, что наутро после праздника вы чувствуете сильную тошноту, боль в груди или заметили нарушения зрения. Это уже повод немедленно обратиться к врачу, поскольку такие симптомы могут указывать не на обычное похмелье, а на серьёзное отравление или осложнение.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вылечить похмелье за час?
Нет. Организму требуется время, чтобы вывести продукты распада алкоголя.

Помогают ли аптечные "антипохмельные" средства?
Они могут облегчить симптомы, но не ускоряют полностью детоксикацию.

Как лучше всего предотвратить похмелье?
Контролировать количество выпитого, не пить на голодный желудок, чередовать алкоголь с водой.

Исторический контекст

Термин "похмелье" появился в русской речи ещё в XIX веке. В старину верили, что избавиться от него помогает крепкий рассол или квас. Сегодня известно: главное средство — отдых, вода и поддержка организма.

Заключение

Похмелье — это сигнал организма о перегрузке. Медикаменты могут облегчить состояние, но ни одно средство не заменит умеренности и внимательного отношения к своему здоровью.

