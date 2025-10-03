Кефир, щи или хаш? Лучшие продукты, которые стирают последствия алкоголя

После праздничного застолья многие сталкиваются с неприятным состоянием — похмельем. Сухость во рту, головная боль, тяжесть в желудке и общее недомогание — всё это последствия обезвоживания и перегрузки организма алкоголем. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как правильно составить завтрак и восстановить водный баланс, чтобы облегчить симптомы.

"Классический антипохмельный вариант — хаш, а также щи из квашеной капусты, можно без мяса. Эти блюда помогают восстановить организм и нормализовать работу ЖКТ. Кофе в этот период лучше исключить, так как оно может повысить давление и усилить тахикардию", — добавила Белоусова.

Почему важно начать с воды

Первое, что рекомендуют врачи при похмелье, — восполнить жидкость. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, и организм теряет не только воду, но и электролиты. Поэтому утро стоит начать со стакана прохладной воды, выпитой маленькими глотками. Это запускает мягкое восстановление водно-солевого баланса и подготавливает желудок к приему пищи.

Какие продукты помогают

Белоусова советует постепенно переходить к кисломолочным продуктам: кефиру, простокваше, ряженке. Они улучшают микрофлору кишечника, уменьшают тошноту и нормализуют пищеварение.

Полезны и традиционные блюда:

хаш, богатый коллагеном, помогает печени и ЖКТ;

щи из квашеной капусты, которые восполняют запас витамина С и способствуют детоксикации.

Белок яйца — ещё один продукт, помогающий облегчить состояние. Его можно употреблять сырым или приготовить легкий белковый омлет.

Сравнение напитков при похмелье