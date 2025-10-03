Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:13

Кефир, щи или хаш? Лучшие продукты, которые стирают последствия алкоголя

Диетолог Белоусова: при похмелье полезны хаш, щи из квашеной капусты и кисломолочные продукты

После праздничного застолья многие сталкиваются с неприятным состоянием — похмельем. Сухость во рту, головная боль, тяжесть в желудке и общее недомогание — всё это последствия обезвоживания и перегрузки организма алкоголем. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как правильно составить завтрак и восстановить водный баланс, чтобы облегчить симптомы.

"Классический антипохмельный вариант — хаш, а также щи из квашеной капусты, можно без мяса. Эти блюда помогают восстановить организм и нормализовать работу ЖКТ. Кофе в этот период лучше исключить, так как оно может повысить давление и усилить тахикардию", — добавила Белоусова.

Почему важно начать с воды

Первое, что рекомендуют врачи при похмелье, — восполнить жидкость. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, и организм теряет не только воду, но и электролиты. Поэтому утро стоит начать со стакана прохладной воды, выпитой маленькими глотками. Это запускает мягкое восстановление водно-солевого баланса и подготавливает желудок к приему пищи.

Какие продукты помогают

Белоусова советует постепенно переходить к кисломолочным продуктам: кефиру, простокваше, ряженке. Они улучшают микрофлору кишечника, уменьшают тошноту и нормализуют пищеварение.

Полезны и традиционные блюда:

  • хаш, богатый коллагеном, помогает печени и ЖКТ;

  • щи из квашеной капусты, которые восполняют запас витамина С и способствуют детоксикации.

Белок яйца — ещё один продукт, помогающий облегчить состояние. Его можно употреблять сырым или приготовить легкий белковый омлет.

Сравнение напитков при похмелье

Напиток Польза Минусы
Вода Восполняет дефицит жидкости Нет
Кефир, простокваша Улучшают пищеварение, снижают интоксикацию Не подходят при непереносимости лактозы
Рассол Восстанавливает электролиты Может быть слишком солёным, повышает давление
Кофе Даёт бодрость Усиливает тахикардию и обезвоживание

Советы шаг за шагом: как пережить утро после застолья

  1. Сразу после пробуждения выпить стакан прохладной воды.

  2. Через 20-30 минут добавить кисломолочные продукты — кефир или ряженку.

  3. Позавтракать лёгким блюдом: белковым омлетом, овощным супом, щами или хашем.

  4. Исключить кофе и крепкий чай, чтобы не усугубить нагрузку на сердце.

  5. В течение дня пить воду или морсы небольшими порциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить кофе для "взбодриться" → учащённое сердцебиение, усиление обезвоживания → альтернатива: травяной чай или вода с лимоном.

  • Игнорировать завтрак → падение сахара в крови, усиление слабости → альтернатива: лёгкая белковая еда.

  • Пытаться лечиться алкоголем ("опохмелиться") → дополнительная интоксикация → альтернатива: горячий суп или кисломолочные продукты.

А что если похмелья не избежать?

Даже если симптомы появились, важно помнить: похмелье — сигнал организма о перегрузке. Лучшая стратегия — не только снять дискомфорт, но и помочь телу быстрее восстановиться. Это значит — отдых, жидкость, лёгкая еда и свежий воздух.

FAQ

Можно ли пить газировку для снятия похмелья?
Газировка даёт кратковременное облегчение, но не восстанавливает электролиты, поэтому лучше вода или морс.

Какие продукты стоит исключить?
Жирное, жареное и острое — они перегружают печень и ЖКТ.

Как быстро улучшить самочувствие?
Пить воду маленькими глотками, поесть лёгкий суп и дать организму отдохнуть.

