Кефир, щи или хаш? Лучшие продукты, которые стирают последствия алкоголя
После праздничного застолья многие сталкиваются с неприятным состоянием — похмельем. Сухость во рту, головная боль, тяжесть в желудке и общее недомогание — всё это последствия обезвоживания и перегрузки организма алкоголем. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как правильно составить завтрак и восстановить водный баланс, чтобы облегчить симптомы.
"Классический антипохмельный вариант — хаш, а также щи из квашеной капусты, можно без мяса. Эти блюда помогают восстановить организм и нормализовать работу ЖКТ. Кофе в этот период лучше исключить, так как оно может повысить давление и усилить тахикардию", — добавила Белоусова.
Почему важно начать с воды
Первое, что рекомендуют врачи при похмелье, — восполнить жидкость. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, и организм теряет не только воду, но и электролиты. Поэтому утро стоит начать со стакана прохладной воды, выпитой маленькими глотками. Это запускает мягкое восстановление водно-солевого баланса и подготавливает желудок к приему пищи.
Какие продукты помогают
Белоусова советует постепенно переходить к кисломолочным продуктам: кефиру, простокваше, ряженке. Они улучшают микрофлору кишечника, уменьшают тошноту и нормализуют пищеварение.
Полезны и традиционные блюда:
-
хаш, богатый коллагеном, помогает печени и ЖКТ;
-
щи из квашеной капусты, которые восполняют запас витамина С и способствуют детоксикации.
Белок яйца — ещё один продукт, помогающий облегчить состояние. Его можно употреблять сырым или приготовить легкий белковый омлет.
Сравнение напитков при похмелье
|Напиток
|Польза
|Минусы
|Вода
|Восполняет дефицит жидкости
|Нет
|Кефир, простокваша
|Улучшают пищеварение, снижают интоксикацию
|Не подходят при непереносимости лактозы
|Рассол
|Восстанавливает электролиты
|Может быть слишком солёным, повышает давление
|Кофе
|Даёт бодрость
|Усиливает тахикардию и обезвоживание
Советы шаг за шагом: как пережить утро после застолья
-
Сразу после пробуждения выпить стакан прохладной воды.
-
Через 20-30 минут добавить кисломолочные продукты — кефир или ряженку.
-
Позавтракать лёгким блюдом: белковым омлетом, овощным супом, щами или хашем.
-
Исключить кофе и крепкий чай, чтобы не усугубить нагрузку на сердце.
-
В течение дня пить воду или морсы небольшими порциями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Пить кофе для "взбодриться" → учащённое сердцебиение, усиление обезвоживания → альтернатива: травяной чай или вода с лимоном.
-
Игнорировать завтрак → падение сахара в крови, усиление слабости → альтернатива: лёгкая белковая еда.
-
Пытаться лечиться алкоголем ("опохмелиться") → дополнительная интоксикация → альтернатива: горячий суп или кисломолочные продукты.
А что если похмелья не избежать?
Даже если симптомы появились, важно помнить: похмелье — сигнал организма о перегрузке. Лучшая стратегия — не только снять дискомфорт, но и помочь телу быстрее восстановиться. Это значит — отдых, жидкость, лёгкая еда и свежий воздух.
FAQ
Можно ли пить газировку для снятия похмелья?
Газировка даёт кратковременное облегчение, но не восстанавливает электролиты, поэтому лучше вода или морс.
Какие продукты стоит исключить?
Жирное, жареное и острое — они перегружают печень и ЖКТ.
Как быстро улучшить самочувствие?
Пить воду маленькими глотками, поесть лёгкий суп и дать организму отдохнуть.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru