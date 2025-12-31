Утро после застолья бьёт по всему телу: с чего начинать восстановление

Утро после бурного застолья часто начинается с головной боли, слабости и тошноты — типичных последствий алкогольной интоксикации. Спиртное нарушает водно-солевой баланс и запускает воспалительные процессы, из-за чего организму требуется время и ресурсы на восстановление. Об этом, со ссылкой на комментарий врача, сообщают "Известия", которые 31 декабря опубликовали рекомендации гастроэнтеролога "СМ-Клиника" Евгении Мельниковой.

Специалист отмечает, что многое зависит от количества выпитого. Если концентрация этанола в крови не превышает 2-2,5‰, справиться с похмельем можно без медицинской помощи, поддержав организм с помощью питания, жидкости и отдыха.

Восполнение жидкости и солевого баланса

Одной из главных причин плохого самочувствия после алкоголя является обезвоживание. Этанол усиливает выведение жидкости, из-за чего появляются сухость во рту, головная боль и слабость. Поэтому восстановление следует начинать с обильного питья.

Дополнительно врач рекомендует напитки с электролитами. Кокосовая вода и спортивные изотоники помогают нормализовать солевой баланс, что может снизить выраженность симптомов похмелья и ускорить общее восстановление.

Питание для поддержки организма

По словам Евгении Мельниковой, важную роль играет и рацион. Продукты, богатые антиоксидантами, поддерживают работу клеток и уменьшают воспалительные реакции, вызванные интоксикацией.

"Полезно включить в рацион продукты, насыщенные антиоксидантами. Свежие ягоды, цитрусовые, зеленые овощи вроде шпината и капусты поддерживают работу клеток и уменьшают воспалительные процессы. Хорошим вариантом станут и легкие бульоны: куриные или овощные супы помогают справиться с головной болью, слабостью и одновременно восполняют питательные вещества", — отметила врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова.

Чего лучше избегать при похмелье

Несмотря на распространённое мнение, кофе не всегда помогает прийти в себя. Как поясняет специалист, кофеин может усилить обезвоживание, даже если создаёт кратковременное ощущение бодрости.

Более щадящей альтернативой станут травяные чаи или напитки без кофеина. Кроме того, важным элементом восстановления остаётся полноценный сон, который позволяет организму завершить процессы детоксикации.

Без "волшебных средств"

Гастроэнтеролог подчёркивает, что ни один продукт или напиток не способен мгновенно устранить похмелье. Все перечисленные меры лишь облегчают симптомы и помогают организму быстрее прийти в норму.

Главным способом избежать тяжёлого состояния по-прежнему остаётся ответственное и умеренное употребление алкоголя, при котором восстановление не превращается в отдельную проблему.