Пили немного — а утром плохо: скрытая причина праздничного похмелья

Похмелье после праздников чаще всего связано не столько с самим алкоголем, сколько с обезвоживанием и неудачными сочетаниями напитков. Даже при умеренном застолье ошибки в питьевом режиме могут привести к тяжёлому самочувствию на следующий день. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Почему возникает похмельный синдром

По словам специалиста, ключевой причиной похмелья остаётся избыточное употребление крепкого алкоголя и потеря контроля над количеством выпитого. Чем выше градус напитка, тем сложнее отследить допустимую дозу и тем сильнее нагрузка на организм.

"Самый надежный способ избежать похмелья — полностью отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Это гарантирует хорошее самочувствие на следующий день. Если же планируется застолье с алкоголем, стоит выбирать слабоалкогольные напитки, максимум — вино. С крепкими напитками, такими как водка, текила или виски, перебрать гораздо легче, а проконтролировать количество труднее", — пояснила терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что медленное употребление алкоголя и отказ от "залповых" доз позволяют снизить риск интоксикации.

Роль воды и опасные сочетания

Важнейшим фактором профилактики похмелья врач называет соблюдение питьевого режима. Алкоголь активно выводит жидкость из организма, и именно обезвоживание лежит в основе головной боли, слабости и тошноты.

"Желательно после каждого бокала алкоголя выпивать воду — чистую, негазированную. Газированные напитки ускоряют усвоение алкоголя, особенно сладкие газировки, поэтому сочетать их с алкоголем не стоит. Простая вода поможет избежать обезвоживания — одной из главных причин похмельного синдрома. Кроме того, она уменьшает концентрацию спирта в организме", — добавила врач.

По её словам, сладкие и газированные напитки в сочетании с алкоголем усиливают нагрузку на печень и ускоряют наступление похмелья.

Восстановление после праздников

После новогодней ночи организму необходимо время для восстановления. Чернышова рекомендует прежде всего хорошо выспаться и увеличить потребление жидкости. Для восполнения электролитов подойдут рассол от квашеных овощей или специальные растворы для регидратации.

"После праздничной ночи важно дать организму восстановиться. Лучшее средство в этом случае — сон и вода. Можно выпить рассол от квашеных огурцов, помидоров или капусты, а если его нет — раствор регидрона. Кофе и алкоголь с утра пить нельзя: они только усилят обезвоживание и ухудшат состояние. На завтрак лучше выбрать теплую и легкую пищу — бульон, кашу или омлет, чтобы не перегружать печень и поджелудочную железу", — подчеркнула Надежда Чернышова.

Чего делать не стоит

Врач предостерегает от жирной и острой пищи в первые часы после застолья. Такие блюда могут спровоцировать воспаление органов пищеварения и обострение хронических заболеваний. При необходимости допустим приём обезболивающих средств, однако предпочтение стоит отдавать препаратам на основе аспирина, а не парацетамола.

Чернышова отметила, что при выраженной тошноте, рвоте или болях в животе самолечение недопустимо. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку симптомы могут указывать на серьёзную интоксикацию.