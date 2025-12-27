Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
похмелье
похмелье
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:48

Пили немного — а утром плохо: скрытая причина праздничного похмелья

Обезвоживание становится главной причиной похмелья — врач Надежда Чернышова

Похмелье после праздников чаще всего связано не столько с самим алкоголем, сколько с обезвоживанием и неудачными сочетаниями напитков. Даже при умеренном застолье ошибки в питьевом режиме могут привести к тяжёлому самочувствию на следующий день. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Почему возникает похмельный синдром

По словам специалиста, ключевой причиной похмелья остаётся избыточное употребление крепкого алкоголя и потеря контроля над количеством выпитого. Чем выше градус напитка, тем сложнее отследить допустимую дозу и тем сильнее нагрузка на организм.

"Самый надежный способ избежать похмелья — полностью отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Это гарантирует хорошее самочувствие на следующий день. Если же планируется застолье с алкоголем, стоит выбирать слабоалкогольные напитки, максимум — вино. С крепкими напитками, такими как водка, текила или виски, перебрать гораздо легче, а проконтролировать количество труднее", — пояснила терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что медленное употребление алкоголя и отказ от "залповых" доз позволяют снизить риск интоксикации.

Роль воды и опасные сочетания

Важнейшим фактором профилактики похмелья врач называет соблюдение питьевого режима. Алкоголь активно выводит жидкость из организма, и именно обезвоживание лежит в основе головной боли, слабости и тошноты.

"Желательно после каждого бокала алкоголя выпивать воду — чистую, негазированную. Газированные напитки ускоряют усвоение алкоголя, особенно сладкие газировки, поэтому сочетать их с алкоголем не стоит. Простая вода поможет избежать обезвоживания — одной из главных причин похмельного синдрома. Кроме того, она уменьшает концентрацию спирта в организме", — добавила врач.

По её словам, сладкие и газированные напитки в сочетании с алкоголем усиливают нагрузку на печень и ускоряют наступление похмелья.

Восстановление после праздников

После новогодней ночи организму необходимо время для восстановления. Чернышова рекомендует прежде всего хорошо выспаться и увеличить потребление жидкости. Для восполнения электролитов подойдут рассол от квашеных овощей или специальные растворы для регидратации.

"После праздничной ночи важно дать организму восстановиться. Лучшее средство в этом случае — сон и вода. Можно выпить рассол от квашеных огурцов, помидоров или капусты, а если его нет — раствор регидрона. Кофе и алкоголь с утра пить нельзя: они только усилят обезвоживание и ухудшат состояние. На завтрак лучше выбрать теплую и легкую пищу — бульон, кашу или омлет, чтобы не перегружать печень и поджелудочную железу", — подчеркнула Надежда Чернышова.

Чего делать не стоит

Врач предостерегает от жирной и острой пищи в первые часы после застолья. Такие блюда могут спровоцировать воспаление органов пищеварения и обострение хронических заболеваний. При необходимости допустим приём обезболивающих средств, однако предпочтение стоит отдавать препаратам на основе аспирина, а не парацетамола.

Чернышова отметила, что при выраженной тошноте, рвоте или болях в животе самолечение недопустимо. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку симптомы могут указывать на серьёзную интоксикацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Майонез в новогодних салатах увеличивает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Гончар сегодня в 16:17
Когда праздник оборачивается тяжестью: новогоднее меню выдало слабое место застолья

Диетолог рассказала, какие блюда на новогоднем столе вредят здоровью больше всего и как сделать меню легче без отказа от традиций.

Читать полностью » Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU сегодня в 13:50
Тело здесь, разум — нигде: загадочное состояние, которое настигает внезапно

Учёные выяснили, что происходит с мозгом в момент кратковременного отключения сознания — новые перспективы понимания психики.

Читать полностью » Кабачки снижают калорийность рациона и помогают худеть — врач Сергей Агапкин сегодня в 13:50
Тарелка, которая не перегружает: кабачок раскрывает парадокс насыщения

Российские врачи объяснили, почему кабачки считаются одним из лучших продуктов для похудения и как они помогают дольше сохранять сытость.

Читать полностью » Полный отказ от алкоголя связали с повышенным риском деменции — MedForum сегодня в 13:50
Линия, которую не замечали: воздержание неожиданно связано с риском слабоумия

Новое исследование связало полный отказ от алкоголя с повышенным риском деменции, однако ученые предупреждают о важных ограничениях выводов.

Читать полностью » Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов сегодня в 13:50
Привычка не выходить: как изоляция меняет настроение и восприятие реальности

Психолог рассказал, почему привычка постоянно сидеть дома может привести к тревожности, усталости и проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Белая горячка возникает у 5–12% людей с алкогольной зависимостью — Даниил Давыдов сегодня в 12:42
Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка – это опасное состояние, возникающее после прекращения употребления алкоголя. Случае, если не обратиться за помощью, жизнь может оказаться под угрозой.

Читать полностью » Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи сегодня в 8:19
Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Протирание лица льдом — простой утренний ритуал, который влияет на тонус кожи, цвет лица и состояние пор при правильном подходе.

Читать полностью » Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании опасной технической жидкости.

Читать полностью »

Новости
Советы и рекомендации
Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia
Общество
Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia
ДФО
Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС
Технологии
LG анонсировала гуманоидного домашнего робота CLOiD к выставке CES 2026 — LG Newsroom
Технологии
Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina
Красота и здоровье
Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты
Общество
Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар
Дом
Блендер очищается за 30 секунд с водой и каплей средства — эксперты Allrecipes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet