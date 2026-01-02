Похмелье — не приговор: что нужно сделать до застолья, чтобы утро не стало адом

Похмелье после праздничных застолий остаётся одной из самых распространённых проблем, однако полностью сводить его к "неизбежным последствиям" алкоголя, по словам врачей, неверно. Существуют научно подтверждённые способы, которые позволяют заметно снизить риск тяжёлого состояния наутро. Об этом рассказал "Ленте.ру" нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.

Специалист подчеркнул, что ключевую роль играет не только количество выпитого, но и поведение человека до, во время и после застолья. Именно совокупность этих факторов определяет, насколько тяжёлым окажется утро.

Подготовка организма до застолья

Первый шаг, по словам Тюрина, стоит сделать ещё за несколько часов до употребления алкоголя. Он рекомендует примерно за два часа до начала застолья съесть пищу, содержащую медленные углеводы и полезные жиры.

Такая еда, например гречка, авокадо или бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе, замедляет всасывание алкоголя в кровь. Это снижает пиковую нагрузку на печень и уменьшает выраженность интоксикации.

Вода и темп употребления алкоголя

Во время застолья врач советует придерживаться так называемого "правила двух стаканов". Перед каждым тостом рекомендуется сделать два больших глотка чистой негазированной воды.

"Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь — мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук", — объяснил нарколог Андрей Тюрин.

Кроме того, специалист рекомендует не превышать одну рюмку крепкого алкоголя или один бокал вина в час. Он также подчёркивает, что сочетание спиртного с газировкой или энергетиками значительно усиливает нагрузку на организм и повышает риск похмелья.

Закуски и восстановление после праздника

Чтобы не перегружать печень и поджелудочную железу, Тюрин советует выбирать лёгкие белковые закуски. К ним относятся нежирные сыры, запечённое мясо и морепродукты. Тяжёлые салаты с майонезом и жирное мясо, по его словам, усиливают негативный эффект алкоголя.

"Избегайте тяжелых салатов с майонезом и жирного мяса — это двойной удар по поджелудочной железе, который гарантирует не просто похмелье, а жестокий "пожар" в правом боку", — предупредил врач.

После завершения застолья нарколог рекомендует выпить около 250 мл воды с щепоткой морской соли и долькой лимона. Такой же напиток стоит оставить возле кровати, чтобы восполнить потерю жидкости сразу после пробуждения.