Шеф-повар Энтони Бурден всегда держал рядом аспирин, кока-колу и особое блюдо от похмелья

У Энтони Бурдена было своё особое отношение к еде: он любил простые блюда, но с ярким характером. Даже в борьбе с похмельем шеф-повар находил спасение в остром и насыщенном вкусе сычуаньского мапо тофу.

Во время съёмок восьмого сезона шоу Parts Unknown он взял с собой во вкусное путешествие по китайской провинции Сычуань своего друга и коллегу, мишленовского шефа Эрика Рипера. Контраст их реакций выглядел комично: Бурден без страха погружался в местные гастрономические открытия, тогда как Рипер осторожно пробовал непривычные блюда.

"Отпугнёт всё зло"

За тарелкой мапо тофу, поданного с белым рисом, Бурден объяснил, что именно это блюдо помогает ему после бурной ночи.

"Когда у меня похмелье, это острое блюдо отпугнёт всё зло", — заявил шеф-повар Энтони Бурден.

Забавное совпадение: он говорил о похмелье именно в тот момент, когда Рипер заметил, что специи будто сами вызывают опьянение.

Рецепт против похмелья от Бурдена

Для Бурдена мапо тофу стало не просто любимым блюдом сычуаньской кухни. Это была часть его фирменного "набора для спасения": аспирин, холодная кока-кола, немного каннабиса и, конечно же, сытная порция острой еды.

Приготовленный из простых ингредиентов, приправленный сычуаньским перцем и щедро дополненный мясом, мапо тофу сочетал в себе и остроту, и жирность — качества, которые, по мнению многих, способны облегчить последствия алкоголя.

Правда ли помогает острая еда?

По всему миру люди верят в чудодейственную силу острых блюд. В Японии — это рамен, во Вьетнаме — фо, в Мексике — менудо. Даже классическая "Кровавая Мэри" держится на табаско. Жареный картофель или бутерброд с беконом тоже давно стали "народным лекарством".

Мапо тофу подходит сразу под обе категории: острое и жирное. Однако исследования показывают, что такая пища не всегда облегчает состояние: раздражённый алкоголем желудок может отреагировать болезненно. Тем не менее плотный обед перед застольем действительно способен снизить эффект алкоголя.

Что советуют врачи

Эксперты же рекомендуют более щадящий подход: бананы, рис, яблочное пюре и тосты — так называемая диета BRAT. Эти продукты мягко действуют на желудок и насыщают организм. Единственный острый ингредиент, который медики уверенно советуют при похмелье, — свежий имбирь: он облегчает тошноту и поддерживает баланс витаминов.

Но трудно представить, что Энтони Бурден когда-либо выбрал бы столь скромное меню. Для него настоящим спасением оставалась тарелка горячего мапо тофу, где встречались вкус, сила и характер.