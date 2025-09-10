Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вис на турнике
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Турник превращает пресс в испытание: одно неверное движение — и тренировка обернётся провалом

Подъём ног в висе и другие упражнения на турнике: советы спортивных медиков

Добавление турника в тренировку для пресса способно изменить привычное представление о работе с мышцами живота. Вис на перекладине заставляет корпус работать под другим углом, подключая не только пресс, но и руки, плечи, широчайшие мышцы спины. Это делает упражнения более сложными и эффективными. Самым известным движением, которое сразу включает пресс, считается подъем ног в висе. Освоив базовую технику, можно переходить к более сложным вариантам, которые наверняка привлекут внимание в спортзале.

Подъем коленей в висе

Начать стоит именно с этого упражнения. Оно помогает почувствовать работу мышц и подготовить тело к более сложным движениям. Возьмитесь за турник чуть шире плеч и расслабьте ноги, позволив им свободно свисать. Подтяните колени к груди и затем медленно опустите их обратно. Когда сможете выполнить 15 повторений без рывков и раскачиваний, переходите к новым вариациям. Чтобы задействовать косые мышцы живота, поднимайте колени поочередно к каждому плечу.

Подъем прямых ног

Следующий шаг — подъем ног без сгибания в коленях. Это усложненный вариант, который сильнее нагружает мышцы живота, но может быть опасен для людей с проблемами позвоночника. В этом случае лучше оставаться на предыдущем варианте. Для выполнения повисните на турнике, держась на ширине плеч. Поднимите прямые ноги до уровня пола, задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Сделайте 8-12 повторений.

Подъем ног до перекладины

Когда простой подъем ног перестанет быть проблемой, можно попробовать довести их до уровня турника. Для этого нужно поднять прямые ноги выше параллели и коснуться носками перекладины. При движении ноги должны оставаться вместе и полностью прямыми. После этого вернитесь в вис. В качестве продвинутого варианта попробуйте приподнять таз так, чтобы бедра коснулись перекладины. Работайте до 12 повторений.

"Дворники"

Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота. Исходное положение то же: вис на турнике. Поднимите ноги вверх так, чтобы стопы оказались выше перекладины. Затем опускайте их вправо до уровня пола, возвращайте в центр и переводите влево. Важно делать движение подконтрольно, исключая раскачку. Выполните 3-5 повторений на каждую сторону.

"Вокруг света"

Самый сложный элемент из перечисленных. К нему стоит переходить только после освоения предыдущих упражнений. Повисните на перекладине, поднимите ноги выше уровня перекладины и начните выполнять круговые движения. Сначала — в одну сторону, затем в другую. Постарайтесь довести количество вращений до пяти в каждом направлении. Это упражнение требует силы, контроля и выносливости, но оно впечатляюще работает с прессом и боковыми мышцами.

Полезные советы

Сложность этих упражнений заключается не только в нагрузке на пресс. Важную роль играет сила хвата: руки и плечи быстро устают, что мешает довести подход до конца. Чтобы облегчить выполнение, можно использовать специальные аб-страпы — мягкие петли, которые крепятся к турнику и фиксируют верхнюю часть рук. Это позволяет сосредоточиться на работе корпуса, а не на удержании перекладины.

Ещё один важный момент — техника. При любых вариантах подъемов следует избегать раскачиваний и рывков. Только тогда нагрузка будет приходиться именно на мышцы пресса, а не на инерцию.

Такие упражнения развивают силу, гибкость и координацию. Они подходят не только для тех, кто мечтает о рельефном прессе, но и для желающих укрепить корпус в целом. При регулярных тренировках заметные результаты не заставят себя ждать.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: info@newsinfo.ru

