Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Одно движение на турнике сильнее любых скручиваний: секрет, который знают немногие

Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов

Подъём ног в висе на турнике — упражнение, которое считается одним из самых эффективных для прокачки мышц пресса и корпуса. Оно активно задействует прямую и косые мышцы живота, а также сгибатели бёдер. При правильной технике движения можно не только укрепить мышцы, но и улучшить контроль над телом, повысить силовую выносливость и гибкость. При этом важно понимать нюансы нагрузки на позвоночник и знать альтернативы для тех, кому такое упражнение противопоказано.

Чем полезен подъём ног в висе

Главная ценность этого движения в том, что мышцы пресса получают нагрузку выше, чем в большинстве других упражнений. Прямая мышца живота включается почти на полную мощность, а косые активно работают вместе с ней. Дополнительно в работу включаются подвздошно-поясничные мышцы и мышцы бедра. За счёт удержания положения в висе укрепляется хват и плечевой пояс.

Несмотря на высокую эффективность, подъём ног в висе нередко считают потенциально опасным для поясницы. Всё дело в высокой компрессии позвоночника. Но важно помнить: при соблюдении техники и при отсутствии хронических проблем с поясницей упражнение не несёт вреда.

Может ли оно навредить

В исследованиях сравнивали разные упражнения для пресса и их влияние на позвоночник. Выяснилось, что подъём ног в висе действительно создаёт значительную компрессию, но при этом даёт более сильную активацию мышц, чем, например, классические скручивания. А значит, риск и польза идут рядом.

Также часто указывают на нагрузку на поясничные мышцы. У людей, которые много сидят, они могут укорачиваться и усиливать прогиб в спине. Кажется, что их прокачка только усугубит ситуацию, но на деле это не так. Сильные мышцы поясницы помогают контролировать положение таза и активировать ягодицы, что снижает риск травм и улучшает спортивные результаты. Чтобы сохранить баланс, рекомендуется совмещать такие упражнения с растяжкой сгибателей бедра.

Советы шаг за шагом

Если вы хотите научиться выполнять подъём ног в висе, начните с подготовительных упражнений:

  • Подъём ног лёжа на полу — укрепляет пресс и сгибатели бедра, учит контролировать поясницу.

  • Подъём ног сидя — развивает силу сгибателей бедра без перегрузки позвоночника.

  • Подъём ног на наклонной скамье — усложнённый вариант, где активнее работает нижний пресс.

  • Подъём ног на капитанском стуле — снижает нагрузку на предплечья и позволяет сосредоточиться на мышцах корпуса.

  • Подъём коленей в висе — промежуточный шаг перед классическим подъёмом прямых ног.

Важное дополнение — регулярная растяжка задней поверхности бёдер. Без гибкости тяжело поднимать прямые ноги к перекладине, и техника будет страдать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: расслаблять мышцы пресса при опускании ног.
    Последствие: возрастает риск перегрузки поясницы.
    Альтернатива: выполнять движение медленно и под контролем.

  2. Ошибка: тянуть ноги вверх за счёт маха.
    Последствие: нагрузка смещается на плечи, пресс работает хуже.
    Альтернатива: использовать киппинг только в кроссфите, а для развития силы делать строгий подъём.

  3. Ошибка: выполнять упражнение при боли в спине.
    Последствие: обострение проблем с позвоночником.
    Альтернатива: заменить на планку или скручивания с прижатой поясницей.

А что если…

А что если нет турника? Можно заменить упражнение подъёмами ног на полу, на скамье или в капитанском стуле. Для дома подойдут гимнастические петли, шведская стенка или эспандер. Если сложно держать хват, используйте лямки или перчатки для турника.

FAQ

Как выбрать турник для дома?
Подойдут модели, которые крепятся к стене или в проём. Главное — чтобы конструкция выдерживала вес с запасом 30-40 кг.

Сколько стоит турник?
Базовые варианты можно найти от 1500-2000 рублей. Более сложные конструкции с ручками и креплением под грушу стоят 5000-7000 рублей.

Что лучше: подъём ног или планка?
Подъём ног развивает силу и гибкость, планка — выносливость и статическую стабильность. Идеально — совмещать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: подъём ног портит осанку.

  • Правда: при грамотной технике и растяжке мышцы укрепляются и улучшают контроль над телом.

  • Миф: работать в висе опасно для плеч.

  • Правда: риск минимален, если не использовать махи и следить за положением корпуса.

  • Миф: достаточно делать только это упражнение для кубиков.

  • Правда: для рельефного пресса важен не только тренинг, но и питание, кардио и общий дефицит калорий.

Сон и психология

Тренировки пресса и корпуса положительно влияют на осанку и общий тонус. Но если вы постоянно не высыпаетесь, мышцы не восстанавливаются и результат идёт медленнее. Сон минимум 7-8 часов помогает организму адаптироваться к нагрузкам и снижает риск травм.

Три интересных факта

  • Подъём ног в висе включают в армейские тесты физподготовки США.

  • В гимнастике это базовое упражнение для развития силы кора.

  • Упражнение улучшает скорость в беге благодаря укреплению сгибателей бедра.

Исторический контекст

Подъёмы ног в висе начали активно использовать в тренировках в середине XX века вместе с развитием бодибилдинга и гимнастики. Со временем упражнение стало классикой функционального фитнеса и кроссфита, где применяются как строгие, так и инерционные варианты.

