© Сгенерировано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Свободное использование в коммерческих целях (Лицензия OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:07

То, что считали хламом, превратилось в подарок за 50 тысяч: винтаж вернулся неожиданно

Винтажные кружевные салфетки стали популярными рождественскими подарками — Mash

Рождественский сезон неожиданно вернул в моду предметы, которые долгие годы считались пережитком прошлого. Кружевные салфетки, знакомые по советским интерьерам и "бабушкиным" телевизорам, стали одними из самых дорогих подарков, за которые сегодня готовы платить десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Винтаж как новый символ уюта

По данным канала, стоимость кружевных салфеток ручной работы достигает 50 тысяч рублей и выше. Их покупают для создания винтажной праздничной атмосферы в студиях и однокомнатных квартирах. Предметы, которые раньше воспринимались как бытовая деталь, теперь стали элементом дизайнерского интерьера и статусным аксессуаром.

Почему кружево стало редкостью

Как выяснил Mash, высокая цена объясняется крайне ограниченным производством. На заводе по изготовлению кадомского вениза в Рязанской области сегодня работают всего две мастерицы. Одной из них 60 лет, другой — 55. Обе выполняют изделия вручную, используя сложные традиционные техники.

При этом женщины планируют в ближайшие годы уйти на заслуженный отдых, а смены им нет. Молодёжь не готова осваивать трудоёмкое ремесло и работать по старинным методам, из-за чего производство фактически держится на последних носителях технологии.

Ручной труд и вековые каноны

Цена изделий формируется сразу из нескольких факторов. Первый — полностью ручная работа, требующая высокой точности и большого опыта. Второй — длительные сроки изготовления: заказы оформляют заранее, а на создание крупных изделий, например скатертей, может уходить до полутора лет.

Третий фактор связан с историей ремесла. Все изделия создаются строго по канонам, которые появились ещё при Петре I. Тогда, по данным Mash, мастериц кадомского вениза обучали венецианские монахини, приглашённые императором.

