Ручник не прощает ошибок: маленькая привычка, которая оборачивается проблемами
Многие водители по привычке ставят автомобиль на "ручник", даже не задумываясь о том, что этот процесс требует определённых знаний. В холодное время года именно неправильное использование стояночного тормоза часто приводит к неприятностям, которые можно было бы легко избежать.
Зачем нужен стояночный тормоз
Производители автомобилей не зря продолжают оснащать машины этим элементом. Он играет сразу две важные роли. Во-первых, служит дополнительной защитой: в случае отказа основной системы именно "ручник" способен остановить транспорт. Во-вторых, он гарантирует неподвижность автомобиля при парковке, особенно если машина стоит на уклоне или неровной поверхности.
Ни включённая передача на механике, ни парковочный режим автоматической коробки не способны в полной мере заменить ручной тормоз. Поэтому полностью отказываться от его использования точно не стоит.
Почему возникает миф об опасности "ручника" зимой
Совет не оставлять машину на ночь с поднятым стояночным тормозом связан в первую очередь не с самим механизмом, а с ошибками водителей. Многие автомобилисты фиксируют автомобиль сразу после остановки, когда тормозные узлы ещё раскалены. В мороз это становится проблемой: горячие детали контактируют с влагой и могут примерзнуть.
Гораздо правильнее немного выждать перед постановкой на "ручник". В холодное время года достаточно 2-3 минут, чтобы тормозные элементы остыли и перестали быть уязвимыми для замерзания.
Как правильно затягивать стояночный тормоз
Здесь тоже есть нюансы. На современных машинах процесс контролируется электроникой, но в старых моделях трос по-прежнему натягивается вручную. Слишком сильное усилие может сыграть злую шутку: утром водитель с трудом снимет "ручник".
Оптимально затянуть рычаг до момента ощутимого сопротивления, а для надёжности дополнить фиксацию включённой передачей. На "механике" лучше всего подходит вторая или задняя скорость. Такое сочетание полностью исключает риск того, что автомобиль самопроизвольно покатится.
Опасность воды и льда
Зимой особую угрозу представляет вода. Если вечером машина оказалась припаркована в луже, к утру при резком похолодании колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам. Чтобы минимизировать риск, стоит выбирать стоянку с твёрдым сухим покрытием и избегать глубоких луж.
Даже если другого выхода нет, пауза в несколько минут после остановки поможет снизить вероятность того, что вода "схватится" вместе с горячими деталями.
Как действовать в повседневности
-
Дайте тормозным элементам остыть 2-3 минуты.
-
Не перетягивайте трос стояночного тормоза.
-
Дополнительно фиксируйте автомобиль передачей.
-
Избегайте парковки в местах с большим количеством воды.
Эти простые действия избавят от проблем с "ручником" даже в суровые морозы.
"Ручник затягивается на несколько щелчков до того момента, как начнет ощущаться сопротивление", — пояснил автоинструктор.
Именно внимательное отношение к мелочам позволяет использовать стояночный тормоз так, как задумано конструкторами: безопасно и надёжно.
