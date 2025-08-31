Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ручной тормоз
ручной тормоз
© Wikipedia by Ballista is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Ручник не прощает ошибок: маленькая привычка, которая оборачивается проблемами

Автоинструктор объяснил, как правильно пользоваться стояночным тормозом зимой

Многие водители по привычке ставят автомобиль на "ручник", даже не задумываясь о том, что этот процесс требует определённых знаний. В холодное время года именно неправильное использование стояночного тормоза часто приводит к неприятностям, которые можно было бы легко избежать.

Зачем нужен стояночный тормоз

Производители автомобилей не зря продолжают оснащать машины этим элементом. Он играет сразу две важные роли. Во-первых, служит дополнительной защитой: в случае отказа основной системы именно "ручник" способен остановить транспорт. Во-вторых, он гарантирует неподвижность автомобиля при парковке, особенно если машина стоит на уклоне или неровной поверхности.

Ни включённая передача на механике, ни парковочный режим автоматической коробки не способны в полной мере заменить ручной тормоз. Поэтому полностью отказываться от его использования точно не стоит.

Почему возникает миф об опасности "ручника" зимой

Совет не оставлять машину на ночь с поднятым стояночным тормозом связан в первую очередь не с самим механизмом, а с ошибками водителей. Многие автомобилисты фиксируют автомобиль сразу после остановки, когда тормозные узлы ещё раскалены. В мороз это становится проблемой: горячие детали контактируют с влагой и могут примерзнуть.

Гораздо правильнее немного выждать перед постановкой на "ручник". В холодное время года достаточно 2-3 минут, чтобы тормозные элементы остыли и перестали быть уязвимыми для замерзания.

Как правильно затягивать стояночный тормоз

Здесь тоже есть нюансы. На современных машинах процесс контролируется электроникой, но в старых моделях трос по-прежнему натягивается вручную. Слишком сильное усилие может сыграть злую шутку: утром водитель с трудом снимет "ручник".

Оптимально затянуть рычаг до момента ощутимого сопротивления, а для надёжности дополнить фиксацию включённой передачей. На "механике" лучше всего подходит вторая или задняя скорость. Такое сочетание полностью исключает риск того, что автомобиль самопроизвольно покатится.

Опасность воды и льда

Зимой особую угрозу представляет вода. Если вечером машина оказалась припаркована в луже, к утру при резком похолодании колодки могут примерзнуть к дискам или барабанам. Чтобы минимизировать риск, стоит выбирать стоянку с твёрдым сухим покрытием и избегать глубоких луж.

Даже если другого выхода нет, пауза в несколько минут после остановки поможет снизить вероятность того, что вода "схватится" вместе с горячими деталями.

Как действовать в повседневности

  1. Дайте тормозным элементам остыть 2-3 минуты.

  2. Не перетягивайте трос стояночного тормоза.

  3. Дополнительно фиксируйте автомобиль передачей.

  4. Избегайте парковки в местах с большим количеством воды.

Эти простые действия избавят от проблем с "ручником" даже в суровые морозы.

"Ручник затягивается на несколько щелчков до того момента, как начнет ощущаться сопротивление", — пояснил автоинструктор.

Именно внимательное отношение к мелочам позволяет использовать стояночный тормоз так, как задумано конструкторами: безопасно и надёжно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра вчера в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля вчера в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Узнайте, как российские заводы стремятся заменить импортные подшипники, преодолевая сложности и повышая качество своей продукции.

Читать полностью » Жесты водителей: как распознать сигнал о проблеме с тормозами или фарами вчера в 22:03

Жест доброты или ловушка: как отличить помощь от мошенничества на дороге

Что значит, если водитель показывает на обочину? Автоюрист раскрывает, как реагировать на такие сигналы и не стать жертвой мошенников. Будьте в безопасности на дороге!

Читать полностью » Kia представит электрический гран-турер GT1 мощностью 603 л.с. в 2027 году вчера в 21:09

Тайный козырь Kia: как GT1 может изменить представление о гран-турерах

автомобили, электромобили, Kia, Kia GT1, премьеры, автоновости, новые модели, электрокары 2027, электроспорткары, автопром

Читать полностью » Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью вчера в 20:04

Четыре признака, что аккумулятор скоро подведёт: проверьте, пока не поздно

Как понять, что аккумулятор вашего автомобиля уже отработал свое? Четыре явных признака помогут не остаться с «мертвым» АКБ в холодное утро.

Читать полностью » Аналитики: СССР экспортировал почти 6 млн автомобилей за 1971–1990 годы вчера в 19:01

В 1978-м экспорт "Жигулей" и "Москвичей" побил рекорд, о котором забыли в России

Советские автомобили пользовались спросом не только в соцстранах, но и в Европе. Почему экспорт в 70-х стал рекордным и куда сегодня смотрит АвтоВАЗ?

Читать полностью » Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД вчера в 18:18

Где больше нарушают ПДД: в Москве или в регионах? Статистика удивила

В 2024 году число нарушителей ПДД в России превысило 11,8 млн. Почему лидируют столица, Подмосковье и Дагестан, и что стоит за этой статистикой?

Читать полностью » Lada Granta подешевела на 9% на вторичном рынке в России — данные вчера в 17:14

Покупатели рискуют: вложения в Granta обесцениваются быстрее, чем ожидалось

Lada Granta остаётся самым популярным автомобилем в России, но на вторичном рынке с начала 2025 года она заметно подешевела.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Дом

Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку
Спорт и фитнес

Специалисты: отжимания от пола помогают развить верхнюю часть тела и улучшить физическую форму
Садоводство

Садовод Табара Гиффорд: лучшие время для полива и обработки растений — утром или вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru