Мытье рук
Мытье рук
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:37

Чистые, но беззащитные: как частое мытьё рук разрушает естественную защиту организма

Врач Вера Сережина объяснила, как правильно мыть руки и ухаживать за кожей

Мытьё рук кажется простым делом, но именно оно остаётся одной из самых эффективных мер профилактики инфекций. При этом и в этой, казалось бы, очевидной привычке важно знать меру: чрезмерная гигиена может принести больше вреда, чем пользы. Как правильно ухаживать за кожей рук и когда действительно стоит браться за мыло — рассказываем подробно.

"Главное правило — мыть руки перед посещением туалета и после него. Это должно стать привычкой", — заявила врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

Почему важно соблюдать гигиену рук

Руки — это главный переносчик бактерий и вирусов. Каждый день человек касается десятков поверхностей: дверных ручек, поручней, телефонов, клавиатур. На них скапливаются миллионы микробов, часть из которых способна вызвать болезни. По данным ВОЗ, до 80% инфекций передаются именно через грязные руки.

Регулярное мытьё снижает риск заражения кишечными инфекциями, гриппом, ОРВИ и кожными воспалениями. Особенно важно соблюдать гигиену после поездок в транспорте, посещения магазинов, работы на улице или общения с животными.

Но и здесь работает принцип "золотой середины" — слишком частое использование мыла или антисептиков способно разрушить естественный защитный барьер кожи.

Как часто нужно мыть руки

Универсального числа нет: частота зависит от образа жизни и того, как часто человек бывает в общественных местах. Однако есть базовые ситуации, когда мыть руки обязательно:

  1. Перед и после посещения туалета.

  2. Перед приготовлением и приёмом пищи.

  3. После контакта с животными.

  4. После поездок в транспорте или прогулок.

  5. После возвращения домой с улицы.

  6. После кашля, чихания или контакта с больными людьми.

  7. После уборки, ремонта или работы с землёй.

В остальных случаях достаточно протереть руки влажной салфеткой или использовать антисептик — но не злоупотреблять ими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Мыть руки слишком часто и использовать антибактериальное мыло каждый раз.
    Последствие: Повреждение липидного слоя, сухость и раздражение кожи.
    Альтернатива: Использовать обычное мягкое мыло и наносить крем после мытья.

  • Ошибка: Полностью заменить воду и мыло антисептиками.
    Последствие: Возникает резистентность бактерий — они перестают реагировать на антисептики.
    Альтернатива: Применять антисептики только в дороге или при отсутствии воды.

  • Ошибка: Мыть руки горячей водой.
    Последствие: Кожа становится сухой, появляются трещины.
    Альтернатива: Использовать тёплую воду и мягкие моющие средства с маслами.

Таблица: плюсы и минусы средств для мытья рук

Средство Плюсы Минусы
Обычное жидкое мыло Подходит для ежедневного применения, не сушит кожу При слишком частом использовании может вызывать стянутость
Антибактериальное мыло Эффективно против микробов в условиях риска заражения Разрушает микрофлору кожи, вызывает сухость
Антисептик на спиртовой основе Удобен в дороге, быстро очищает Сушит кожу, не удаляет грязь и жир
Натуральное твёрдое мыло с маслами Увлажняет, подходит для чувствительной кожи Может плохо пениться и требовать тщательного смывания
Детское мыло Мягкое, гипоаллергенное Не всегда эффективно против бактерий

Как выбрать правильное мыло

Подбирать средство нужно с учётом состояния кожи. Для нормальной подойдёт жидкое мыло с растительными маслами или экстрактами ромашки, алоэ, календулы. Людям с чувствительной или сухой кожей стоит отдать предпочтение твёрдому мылу с эфирными компонентами и без агрессивных химических веществ.

Избегайте состава с лаурилсульфатом натрия (SLS), пропиленгликолем, этиленгликолем и спиртами - эти компоненты разрушают липидный слой и вызывают раздражение. Лучше выбирать мыло с пометкой "pH 5.5" или "для чувствительной кожи".

После мытья рук важно наносить увлажняющий крем. Он создаёт тонкую защитную плёнку, предохраняющую кожу от пересыхания и микротрещин.

"После мытья рук обязательно наносите увлажняющий крем", — советует Вера Сережина.

А что если руки сохнут и трескаются?

Если кожа стала шелушиться, появились трещины или зуд, это сигнал, что защитный барьер нарушен. В таком случае лучше временно сократить частоту мытья, использовать питательные кремы и отказаться от антисептиков.

При длительных проблемах нужно обратиться к дерматологу. Иногда под видом сухости скрываются грибковые инфекции — дерматофитии, которые требуют лечения.

В холодное время года полезно носить тканевые перчатки в общественных местах и использовать защитные кремы с маслами ши, жожоба или миндаля.

Мифы и правда

Миф 1. Чем чаще моешь руки — тем лучше.
Правда: Избыточное мытьё разрушает естественный защитный барьер кожи и делает её уязвимой.

Миф 2. Антибактериальное мыло безопаснее обычного.
Правда: При частом использовании оно разрушает микрофлору кожи и вызывает раздражение.

Миф 3. Антисептики убивают все бактерии.
Правда: Некоторые микроорганизмы со временем становятся устойчивыми к спиртовым растворам.

Миф 4. Холодная вода неэффективна.
Правда: Температура воды не влияет на количество микробов — главное, чтобы было мыло и тщательно вымытые ладони.

FAQ

Как правильно мыть руки?
Сначала смочите ладони водой, нанесите мыло и тщательно вспеньте. Втирайте пену не менее 20 секунд, не забывая про ногти, запястья и участки между пальцами. Смойте водой и насухо вытрите полотенцем.

Когда использовать антисептик?
Только если нет возможности вымыть руки. Средство наносят на сухие ладони и растирают до полного высыхания.

Какое мыло лучше — жидкое или твёрдое?
Для частого применения подойдёт жидкое с увлажняющими компонентами. Твёрдое мыло предпочтительно при чувствительной коже и аллергиях.

Можно ли пользоваться детским мылом взрослым?
Да, особенно при сухой и раздражённой коже, но стоит помнить, что оно менее эффективно против микробов.

Что делать, если руки постоянно пересыхают?
Использовать крем после каждого мытья, носить перчатки при уборке и выбирать мягкие моющие средства без спирта.

