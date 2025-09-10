Тренировка или ловушка: чем рискует тело при ходьбе с утяжелителями

Когда-то прогулки с гантелями в руках считались модным способом совместить кардионагрузку и силовую тренировку. Но сегодня всё больше специалистов говорят о том, что подобная практика приносит не столько пользу, сколько риски для суставов и мышц. Разберёмся, чем на самом деле чревато использование утяжелителей в руках и какие альтернативы могут быть безопаснее.

Зачем брали гантели на прогулку

Видеоуроки аэробики 80-х и 90-х почти всегда сопровождались яркой картинкой: инструктор с улыбкой энергично поднимает лёгкие гантели. Такой формат выглядел удобным — одновременно прорабатывались мышцы и ускорялось сжигание калорий. Даже специалисты Mayo Clinic не исключали подобные упражнения, если они выполнялись в контролируемом темпе.

Например, маршируя на месте и поднимая руки с утяжелителями вверх, человек фактически делал серию мини-жимов. А при шаге на платформу с согнутыми локтями — лёгкие сгибания рук. Это действительно повышало энергозатраты и позволяло компенсировать нехватку времени, объединяя аэробную и силовую работу.

Чем опасны ручные утяжелители

Со временем оказалось, что совместить прогулку и подъём гантелей не так просто. American Heart Association предупреждает:

"Использование ручных утяжелителей при ходьбе может перегрузить мышцы и суставы рук", — заявили в организации.

Чаще всего страдают плечи и локти. Если вес подобран неправильно или превышает возможности человека, естественная амплитуда движения рук нарушается. Это может привести не только к дискомфорту, но и к микротравмам. Подобные риски характерны и для использования утяжелителей на голенях.

Кроме того, врачи отмечают, что эффективность таких занятий сомнительна. При всей видимой нагрузке мышцы не получают полноценной проработки, а риск для здоровья остаётся высоким.

Как снизить риск при использовании

Тем, кто всё же хочет добавить гантели в пешие прогулки, специалисты советуют осторожность. В рекомендациях University of California, Berkeley говорится:

"Начинайте с утяжелителей в один фунт и увеличивайте вес постепенно, не превышая 10% массы тела", — пояснили в школе общественного здоровья.

Также стоит следить за техникой и не выполнять резких движений. Многие тренеры советуют ограничиться самыми лёгкими весами и использовать их не во время самой ходьбы, а в коротких остановках для выполнения силовых упражнений.

Более безопасные варианты

Если хочется добавить нагрузку и разнообразить тренировку, вовсе не обязательно держать в руках железо. Существует несколько альтернатив:

• Наручные утяжелители. Они фиксируются на запястьях и не требуют напряжённого хвата, поэтому не повышают давление так резко, как ручные гантели. Однако специалисты Harvard Health Publishing предупреждают, что и их стоит применять аккуратно, чтобы избежать мышечного дисбаланса.

• Скандинавские палки. По сути, это адаптация лыжной техники: при ходьбе активно включаются мышцы груди, плеч и пресса. При этом нагрузка распределяется равномернее и риск травмы минимален.

• Жилеты с утяжелением. По данным American Council on Exercise, их вес не должен превышать 15% массы тела. Такой вариант позволяет увеличить энергозатраты без перегрузки суставов.

• Рюкзак с грузом. Простое и доступное решение, которое имитирует эффект жилета.

Тренировка без утяжелителей

Не стоит забывать, что руки можно прорабатывать даже без дополнительного веса. Достаточно сжать кулаки и выполнять движения, напоминающие жим или разведение рук. Такие упражнения помогают укреплять мышцы и придают тонус, не создавая лишней нагрузки на суставы.

Использование ручных гантелей при ходьбе остаётся спорным решением. Да, они могут добавить интенсивности, но риск травм перевешивает потенциальную пользу. Если цель — совместить кардио и силовую нагрузку, гораздо разумнее выбрать альтернативные методы: палки для ходьбы, жилет или простые упражнения с собственным весом. Это позволит сохранить здоровье суставов и получить тот же эффект сжигания калорий, но без лишнего риска.