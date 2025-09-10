Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Тренировка или ловушка: чем рискует тело при ходьбе с утяжелителями

Ручные утяжелители при ходьбе повышают риск травм — American Heart Association

Когда-то прогулки с гантелями в руках считались модным способом совместить кардионагрузку и силовую тренировку. Но сегодня всё больше специалистов говорят о том, что подобная практика приносит не столько пользу, сколько риски для суставов и мышц. Разберёмся, чем на самом деле чревато использование утяжелителей в руках и какие альтернативы могут быть безопаснее.

Зачем брали гантели на прогулку

Видеоуроки аэробики 80-х и 90-х почти всегда сопровождались яркой картинкой: инструктор с улыбкой энергично поднимает лёгкие гантели. Такой формат выглядел удобным — одновременно прорабатывались мышцы и ускорялось сжигание калорий. Даже специалисты Mayo Clinic не исключали подобные упражнения, если они выполнялись в контролируемом темпе.

Например, маршируя на месте и поднимая руки с утяжелителями вверх, человек фактически делал серию мини-жимов. А при шаге на платформу с согнутыми локтями — лёгкие сгибания рук. Это действительно повышало энергозатраты и позволяло компенсировать нехватку времени, объединяя аэробную и силовую работу.

Чем опасны ручные утяжелители

Со временем оказалось, что совместить прогулку и подъём гантелей не так просто. American Heart Association предупреждает:

"Использование ручных утяжелителей при ходьбе может перегрузить мышцы и суставы рук", — заявили в организации.

Чаще всего страдают плечи и локти. Если вес подобран неправильно или превышает возможности человека, естественная амплитуда движения рук нарушается. Это может привести не только к дискомфорту, но и к микротравмам. Подобные риски характерны и для использования утяжелителей на голенях.

Кроме того, врачи отмечают, что эффективность таких занятий сомнительна. При всей видимой нагрузке мышцы не получают полноценной проработки, а риск для здоровья остаётся высоким.

Как снизить риск при использовании

Тем, кто всё же хочет добавить гантели в пешие прогулки, специалисты советуют осторожность. В рекомендациях University of California, Berkeley говорится:

"Начинайте с утяжелителей в один фунт и увеличивайте вес постепенно, не превышая 10% массы тела", — пояснили в школе общественного здоровья.

Также стоит следить за техникой и не выполнять резких движений. Многие тренеры советуют ограничиться самыми лёгкими весами и использовать их не во время самой ходьбы, а в коротких остановках для выполнения силовых упражнений.

Более безопасные варианты

Если хочется добавить нагрузку и разнообразить тренировку, вовсе не обязательно держать в руках железо. Существует несколько альтернатив:
Наручные утяжелители. Они фиксируются на запястьях и не требуют напряжённого хвата, поэтому не повышают давление так резко, как ручные гантели. Однако специалисты Harvard Health Publishing предупреждают, что и их стоит применять аккуратно, чтобы избежать мышечного дисбаланса.
Скандинавские палки. По сути, это адаптация лыжной техники: при ходьбе активно включаются мышцы груди, плеч и пресса. При этом нагрузка распределяется равномернее и риск травмы минимален.
Жилеты с утяжелением. По данным American Council on Exercise, их вес не должен превышать 15% массы тела. Такой вариант позволяет увеличить энергозатраты без перегрузки суставов.
Рюкзак с грузом. Простое и доступное решение, которое имитирует эффект жилета.

Тренировка без утяжелителей

Не стоит забывать, что руки можно прорабатывать даже без дополнительного веса. Достаточно сжать кулаки и выполнять движения, напоминающие жим или разведение рук. Такие упражнения помогают укреплять мышцы и придают тонус, не создавая лишней нагрузки на суставы.

Использование ручных гантелей при ходьбе остаётся спорным решением. Да, они могут добавить интенсивности, но риск травм перевешивает потенциальную пользу. Если цель — совместить кардио и силовую нагрузку, гораздо разумнее выбрать альтернативные методы: палки для ходьбы, жилет или простые упражнения с собственным весом. Это позволит сохранить здоровье суставов и получить тот же эффект сжигания калорий, но без лишнего риска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: 48 г казеина на ночь повышают расход энергии у спортсменов сегодня в 3:21

Всего 50 граммов порошка перед сном — и тело начинает тратить калории само

Учёные спорят: протеин перед сном — полезная привычка или пустой ритуал? Новые данные о сывороточном и казеиновом протеине меняют привычное мнение.

Читать полностью » Эллиптический тренажёр эффективнее ходьбы для похудения — данные врачей сегодня в 0:10

Кардио без боли: почему эллипсоид вытесняет беговую дорожку

Эллиптический тренажёр помогает худеть и укреплять сердце без нагрузки на суставы. Но есть нюансы, которые важно учитывать для максимального эффекта.

Читать полностью » Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион вчера в 23:15

Рэп-звезда превращает фитнес в мастер-класс по силе и выносливости

Тренировка Megan Thee Stallion показывает три главных правила для прокачки кора: разнообразие движений, умные модификации и обязательный кулдаун.

Читать полностью » Физиотерапевты назвали упражнение Сидячая четвёрка простым способом снять зажатость бёдер вчера в 22:08

Одно упражнение против боли, вызванной часами сидения

Простая растяжка прямо в кресле поможет снять напряжение в бёдрах и ягодицах. Отлично подходит для офиса, самолёта или долгих Zoom-звонков.

Читать полностью » Физиологи рассказали, чем опасны занятия фитнесом при 40 градусах сегодня в 21:03

Жаркий зал против холодного разума: мифы о горячих тренировках

Популярность горячих тренировок растёт, но стоит ли считать их эффективнее обычных? Эксперты объясняют, почему пот и жара не равны результату.

Читать полностью » Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом вчера в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы пилатеса назвали главные ошибки, которые мешают извлечь максимум пользы из практики. Узнайте, чего точно не стоит делать в студии.

Читать полностью » Дефицит гликогена снижает выносливость при тренировках — клинический физиолог Ричард Пенг вчера в 19:50

Когда мышцы внезапно отказывают: что на самом деле крадёт энергию во время тренировки

Почему даже любители фитнеса сталкиваются с "пустыми батарейками" во время тренировок и как правильно подготовить тело к нагрузкам.

Читать полностью » Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы вчера в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Лучшее время для упражнений на пресс зависит не только от привычек, но и от состояния позвоночника и биоритмов. Важно выбрать правильный момент.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл
Красота и здоровье

Терапевт Якимова: 100 граммов свежей капусты содержат до 70% нормы витамина С
Садоводство

Борьба с медведкой: народные и химические средства, которые реально помогают
ДФО

Внезапная смерть школьника в Чугуевке: почему подросток скончался на уроке
Питомцы

Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение
Авто и мото

"Автостат": эксплуатация Haval Jolion стоит 35 тыс. рублей в месяц
Наука и технологии

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте
Еда

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet