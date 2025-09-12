Чистые, но не до конца: какая деталь превращает мытьё рук в бесполезный ритуал

Мытьё рук кажется простым и привычным действием, но, как отмечают врачи, многие делают это неправильно. Инфекционист Рупак Датта в интервью 20minutos рассказал, какую ошибку чаще всего совершают люди и чем она может быть опасна.

Как нужно мыть руки

Инфекционист Минджи Канг напомнила основные этапы правильной гигиены:

намочить руки тёплой водой,

нанести мыло и тщательно вспенить его,

растирать руки не менее 20 секунд, включая тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами

и под ногтями,

тщательно ополоснуть.

Ошибка, которую совершают большинство

По словам Датты, многие останавливаются на этом этапе, забывая про правильное высушивание.

Он подчеркнул, что необходимо тщательно вытирать руки одноразовым бумажным полотенцем, особенно уделяя внимание области между пальцами.

Почему это важно

На коже человека обитает от нескольких тысяч до пяти миллионов бактерий на квадратный сантиметр. Влага между пальцами создаёт благоприятную среду для их распространения. Поэтому недосушенные руки становятся источником патогенов даже после правильного мытья.

Вывод

Мытьё рук действительно защищает от инфекций, но только при условии полного соблюдения всех этапов — от тщательного намыливания до аккуратного высушивания.