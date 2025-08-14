Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кабачки
Кабачки
© commons.wikimedia.org by Nadiatalent is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:55

Как спасти кабачки от засухи: ручное опыление, о котором никто не знает

Секрет увеличения урожая кабачков: простые шаги по ручному опылению

Садоводы отмечают: даже самые ухоженные грядки кабачков могут преподносить сюрпризы — плоды перестают расти или вовсе не завязываются. Причиной часто становится нехватка опылителей, особенно в жаркое и засушливое лето, во время штормов или при резком снижении численности насекомых.

Биология культуры проста: на каждом растении есть мужские и женские цветы. Первые — на тонких стеблях — выделяют золотистую пыльцу, а вторые, растущие на маленьком завязавшемся кабачке, ждут её, чтобы начать рост. Когда пчёл, шмелей и прочих опылителей становится меньше, "утреннее свидание" цветов срывается, а завязи усыхают.

Опытные огородники уверяют: ситуацию легко исправить с помощью ручного опыления. Делать это лучше всего ранним утром, между 6:00 и 9:00, когда цветки полностью раскрыты. Для работы подойдёт маленькая кисточка или даже кончик пальца. Пыльцу аккуратно переносят с мужского цветка на рыльце женского, тщательно покрывая поверхность. Некоторые предпочитают срезать мужской цветок и слегка коснуться им женского для максимального результата.

Процедура занимает всего несколько минут, но её можно повторять в течение нескольких дней подряд, пока раскрываются новые цветы. Успех легко заметить: уже через несколько дней мини-кабачки у основания женских цветков начинают наливаться. Если же они желтеют и засыхают, стоит повторить попытку или скорректировать технику.

Систематическое ручное опыление, как подчёркивают садоводы, заметно увеличивает урожай, снижает риск неудачных завязей и продлевает период плодоношения, независимо от капризов погоды или активности насекомых. Этот приём часто становится семейной традицией и объединяет поколения — ведь передать его можно так же просто, как и применить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутат Чаплин: переделка жилого дома в баню требует согласования с властями вчера в 20:19

Коммерческая баня за забором: чем опасен такой бизнес для соседей

Сосед устроил баню и принимает гостей каждый день? Рассказываем, куда жаловаться, если жилой дом стал коммерческим объектом — и как действовать грамотно.

Читать полностью » Осенняя обрезка малины повышает урожайность кустов вчера в 19:58

Этот осенний приём возвращает малине здоровье и рекордное плодоношение

Осенняя обрезка малины укрепляет кусты и повышает урожайность, разрушая миф о её вреде. Узнайте, как правильно провести эту процедуру.

Читать полностью » Огурцы готовы к сбору семян, и воть как их правильно подготовить вчера в 19:51

Один плод — сотни семян: как правильно заготовить посадочный материал огурцов

Чтобы сохранить сорт огурцов, нужно дождаться их полной зрелости и правильно заготовить семена. Этот процесс требует терпения, но результат вас удивит.

Читать полностью » Цветоводы назвали три способа размножения фикуса лировидного вчера в 19:42

Фикус, который сам просится на размножение: секрет, о котором знают только цветоводы

Фикус лировидный капризен в уходе, но его можно легко размножить. Три метода, проверенные садоводами, помогут вырастить новое растение дома.

Читать полностью » Садоводы назвали подходящие виды декоративных лиан для Севастополя вчера в 18:19

Лианы, которые в Севастополе растут, как на дрожжах — но есть один нюанс, о котором молчат новички

Севастопольские лианы способны цвести пышно и долго, если учесть климат, сезонность и пару хитростей, которые знают местные дачники.

Читать полностью » Секреты хранения картофеля: как сохранить урожай свежим до весны - пошаговое руководство вчера в 15:27

Когда копать картошку: хитрый прием агрономов для богатого урожая – раскроют не всем

Секреты уборки картофеля: когда копать, как подготовить к хранению и избежать ошибок. Узнайте о правильной сушке и выборе сорта для долгой лежкости

Читать полностью » Какие цветы не выносят соседства: памятка для цветника в Республике Саха вчера в 14:42

Цветы в Республике Саха увядают без причин: одна ошибка в соседстве всё рушит

В коротком северном лете следует помнить о секретах успешного цветника. Избегайте конфликтов между растениями в Якутии с нашими рекомендациями.

Читать полностью » Заставьте петунию цвести нон-стоп: простые правила ухода и подкормки вчера в 14:29

Увядшие петунии? Забудьте об этом: вот что нужно сделать для взрывного роста и цветения

Пышное цветение петуний: раскроем секреты правильного ухода, полива и подкормки. Узнайте, как добиться обильного и продолжительного цветения ваших любимых цветов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт слоёного салата с курицей и грибами: пошаговый способ приготовления
Питомцы

Ветеринар сообщил, что резкое пробуждение кота вызывает стресс и агрессию
Авто и мото

Президент НАС Шапарин направил в МВД проект штрафа за съёмные шторки на авто
Туризм

Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев
Спорт и фитнес

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет
Наука и технологии

Сенсационное открытие в Израиле: как производство бронзы изменило экономику железного века
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан рассказал, как неправильный хват гантелей ведет к травмам
Спорт и фитнес

Программа кроссфита с увеличенным числом повторений опубликована тренерами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru