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Покалывание в пальцах
Покалывание в пальцах
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:07

Пальцы немеют снова и снова: организм подает сигнал, который не спишешь на неудобную позу

Регулярное онемение пальцев рук — симптом, который нельзя игнорировать или списывать на простую усталость. О причинах возникновения этого состояния NewsInfo рассказала невролог, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян.

Ранее сообщалось, что пальцы могут затечь после сна, неудобной позы или долгой работы за компьютером. Но когда такие ощущения появляются без очевидной причины и мешают держать предметы, это уже повод обратиться к врачу.

Подобные ощущения зачастую указывают на скрытую опасность в каналах, где проходят нервные волокна, ловушка для нерва в собственном теле может привести к развитию серьезных патологий, предупредила врач.

По словам эксперта, важно обращать внимание на то, в какой момент возникает неприятный симптом. Если онемение беспокоит человека только после пробуждения, это может указывать на механическое сдавливание тканей во время сна. Нервы, идущие от шейного отдела к пальцам, проходят через крайне узкие анатомические пространства. При нарушении положения тела эти пути пережимаются, провоцируя потерю чувствительности.

"В норме этого быть не должно. Однократно, да, один-два раза в жизни. Долгое время руку держал в определенном положении и так далее. Но если онемение возникает постоянно, это ненормально. Какое-то состояние, какая-то болезнь, которая этому способствует", — отметила невролог.

Ранее эксперты в области медицины уже предупреждали, что постоянное онемение конечностей может указывать на серьезные заболевания, такие как диабет. Также в медицинской практике встречаются случаи, когда подобные жалобы связаны с нарушениями в работе щитовидной железы. Недостаточная функция этого органа провоцирует отечность тканей, которая в свою очередь давит на нервные окончания.

Кроме того, состояние после пробуждения выдает скрытые проблемы с щитовидкой, требующие комплексной диагностики.

Мхитарян подчеркнула, что при возникновении жалоб первичный осмотр должен проводить невролог. Врач оценит, немеют ли пальцы с одной или с обеих сторон, затронуты ли все пальцы или лишь определенные зоны. Если патология наблюдается на обеих руках — это может свидетельствовать о системном процессе в организме.

"Есть специальные исследования, которые помогают понять, есть ли давление на нерв и на каком уровне оно. Этот метод исследования называется электронейромиография. Врач смотрит и разбирается, необходимо проведение этого исследования или нет", — пояснила доктор.

Специалисты напоминают, что при любых неврологических нарушениях важно не откладывать визит к врачу. Головная боль может быть не просто усталостью, поэтому при комплексных симптомах необходима консультация узкого специалиста. Также врачи обращают внимание, что межпозвоночная грыжа формируется годами, и раннее обращение к доктору позволяет вовремя заметить развитие опасных изменений, в то время как скрытый дефицит в организме лишает разум остроты, усугубляя общую картину недомогания.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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