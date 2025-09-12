Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Типы пальцев и характер
Типы пальцев и характер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:24

Ладони подают сигналы SOS — не игнорируйте их: какие болезни организм скрывает от вас

Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона

Каждый день наши руки находятся у нас перед глазами, и именно они могут подсказать о состоянии организма больше, чем кажется на первый взгляд. Ладони реагируют на изменения в крови, эндокринной системе и внутренних органах. Важно не только замечать необычные признаки, но и понимать, когда стоит обратиться к врачу.

Цвет ладоней и здоровье внутренних органов

Одним из первых сигналов, который можно заметить, является изменение цвета кожи.

  • Постоянное покраснение, особенно у основания большого пальца и мизинца, известно как ладонная эритема. Оно связано с расширением капилляров и может указывать на проблемы с печенью — цирроз или печёночную недостаточность.
  • Бледные ладони с почти незаметными складками часто свидетельствуют о низком уровне гемоглобина. Это характерный симптом анемии, при которой снижается количество эритроцитов и кожа теряет естественный оттенок.
  • Желтоватый оттенок ладоней и склер глаз считается тревожным сигналом. Это может быть проявлением желтухи, которая возникает при серьёзных нарушениях работы печени или желчного пузыря.

Влажность и температура: подсказки эндокринной системы

Состояние кожи рук во многом связано с гормональным фоном.

  • Постоянная влажность и повышенная потливость ладоней нередко встречаются при гипертиреозе. Щитовидная железа в этом случае работает слишком активно, ускоряя обмен веществ и усиливая потоотделение.
  • Сухость, шелушение и огрубение кожи, особенно зимой, могут говорить о гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы. Похожая картина бывает и при нехватке витаминов группы В.
  • Если ладони остаются холодными даже в тёплом помещении, стоит задуматься о состоянии сосудов. Иногда это связано с нарушением кровообращения или болезнью Рейно, при которой из-за спазма сосудов пальцы немеют и бледнеют на холоде.

Дрожь и неврологические проявления

Небольшой тремор в руках после кофе или на фоне волнения знаком многим. Но постоянная дрожь — это уже симптом, который нельзя игнорировать.

  • При гипертиреозе тремор носит мелкий и непрерывный характер.
  • Болезнь Паркинсона проявляется дрожью в состоянии покоя, которая уменьшается при движении.
  • У людей, злоупотребляющих алкоголем, тремор может указывать на интоксикацию.

Другие неврологические ощущения — жжение, онемение, покалывание — нередко сопровождают полинейропатию. Она возникает как осложнение диабета или выраженного авитаминоза.

Кожа и ногти как индикаторы

Не только цвет или температура кожи, но и мелкие изменения на ладонях могут указывать на сбои в организме.

  • Зуд ладоней, особенно усиливающийся ночью, бывает признаком холестаза — застоя желчи.
  • Мелкие красные точки, похожие на точечные кровоизлияния, могут говорить о нарушениях свёртываемости крови.
  • Состояние ногтей тоже не стоит игнорировать. Например, бледные и вогнутые, "ложкообразные" ногти (койлонихия) — характерный признак анемии и дефицита железа.

Почему важно не откладывать визит к врачу

Любой из перечисленных симптомов не является диагнозом сам по себе. Но если вы заметили, что изменения на ладонях сохраняются или сопровождаются другими жалобами — слабостью, потерей веса, усталостью, — стоит обратиться к врачу. Только специалист сможет назначить анализы и выявить причину.

Руки действительно могут многое рассказать о состоянии организма. И внимательность к таким "мелочам" помогает выявлять болезни на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выявили рост содержания микропластика в мозге человека за последние восемь лет сегодня в 13:15

Частицы пластика обнаружены в жизненно важных органах

Учёные находят микропластик в организме и даже в мозге, но доказательств его вреда пока нет. Разбираемся, почему тема вызывает тревогу.

Читать полностью » Дерматовенеролог Наталья Михайлова: осенью акне обостряется из-за перепадов температур сегодня в 12:12

Осень усиливает воспаления: акне обостряется даже у тех, кто забыл о проблеме

Осенью кожа чаще воспаляется и реагирует на холод и отопление. Врач рассказала, какие средства помогут справиться с акне и раздражением.

Читать полностью » Офтальмологи Пензы: 40-90% детей испытывают усталость глаз из-за гаджетов сегодня в 12:11

Забудьте о наказаниях: простой трюк с воздухом сохранит зрение ребенка

Офтальмологи предупреждают: гаджеты стали главной угрозой для зрения детей. Роман Рыбчич из Пензы объясняет, как 30 минут экранного времени вызывают усталость глаз, а 2 часа прогулок снижают риск близорукости вдвое. Важные советы для родителей.

Читать полностью » Витамин С и костный бульон: эксперты назвали ключевые продукты для синтеза коллагена сегодня в 11:11

Секрет вечной молодости спрятан на кухне: какие продукты заставляют организм вырабатывать коллаген

Коллаген — белок, отвечающий за молодость кожи и здоровье суставов. Узнайте, как цитрусовые, костные бульоны и зелень стимулируют его выработку. Эффективные методы без синтетических добавок.

Читать полностью » Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина сегодня в 11:09

Лекарство от боли способно усугубить болезни желудка и кишечника

Аспирин помогает при боли и может предотвращать инсульт, но его бесконтрольный приём опасен. Врач объяснила, почему нужен строгий контроль.

Читать полностью » Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы сегодня в 10:38

Колбаса против долголетия: что укорачивает жизнь по мнению эндокринолога — шокирующие цифры

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова раскрыла, как колбасы, фастфуд и алкоголь разрушают здоровье. Ответ — в 5 принципах питания и советах по физической активности. Шокирующие факты о сахаре!

Читать полностью » Грипп вызывает самоуничтожение клеток легких — новые методы терапии от австралийских ученых сегодня в 10:11

650 000 жизней в год спасут блокировкой этого белка — что раскрыли эксперименты с мышами

Учёные выяснили: белок Gasdermin E провоцирует гибель клеток лёгких при гриппе, приводя к смертельным осложнениям. Блокировка этого белка в опытах на мышах снизила воспаление и повысила выживаемость. Прорыв открывает путь к новым методам лечения.

Читать полностью » Дерматовенеролог Алла Архипенкова предупредила о росте грибковых инфекций осенью сегодня в 10:06

Почему закрытая обувь превращается в рассадник грибка

Осень повышает риск грибковых заболеваний. Узнаем, какие меры профилактики помогут защититься и когда стоит срочно идти к врачу.

Читать полностью »

Новости
Дом

Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире
Еда

Кулинары: минимум 10 минут вымешивания делает пельменное тесто эластичным
Авто и мото

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"
УрФО

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться
Наука

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
ПФО

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet