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Токен игры Hamster Kombat выйдет на биржу в сентябре
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Криптобиржа OKX добавила в листинг токен игры Hamster Kombat

Токен игры Hamster Kombat выйдет на биржу в сентябре

Криптобиржа ОКХ проведет листинг HMSTR (Hamster Kombat) на платформе спотовой торговли 26 сентября. Точный график будет объявлен отдельно, сообщили на сайте биржи. ОКХ также планирует запустить ряд промоакций в преддверии листинга.

Hamster Kombat — это игра в формате tap-to-earn (так называетмая "тапалка"), совмещенная с симулятором криптовалютной биржи, одно из самых популярных приложений в Telegram.

В Hamster Kombat игроки выступают в роли генерального директора перспективной криптовалютной биржи, и их задача — подняться по экономической лестнице и создать лучшую криптовалютную биржу. Для этого игроки нажимают на золотую монету, чтобы заработать дполнительные бонусы ("коины"), а затем используют их для покупки улучшений для своей биржи.

Фото: официальный сайт игры Hamster Kombat (public domain).

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