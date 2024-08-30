Криптобиржа OKX добавила в листинг токен игры Hamster Kombat

Криптобиржа ОКХ проведет листинг HMSTR (Hamster Kombat) на платформе спотовой торговли 26 сентября. Точный график будет объявлен отдельно, сообщили на сайте биржи. ОКХ также планирует запустить ряд промоакций в преддверии листинга.

Hamster Kombat — это игра в формате tap-to-earn (так называетмая "тапалка"), совмещенная с симулятором криптовалютной биржи, одно из самых популярных приложений в Telegram.

В Hamster Kombat игроки выступают в роли генерального директора перспективной криптовалютной биржи, и их задача — подняться по экономической лестнице и создать лучшую криптовалютную биржу. Для этого игроки нажимают на золотую монету, чтобы заработать дполнительные бонусы ("коины"), а затем используют их для покупки улучшений для своей биржи.

Фото: официальный сайт игры Hamster Kombat (public domain).