В немецком городе Эрфурт местные органы управления планируют выделить сумму в размере 2,5 миллиона евро на перемещение популяции диких хомяков. Это решение связано с необходимостью расширения территории одного из образовательных учреждений, сообщает германское издание Thüringer Allgemeine.

При выборе места для возведения нового школьного комплекса в Эрфурте было рассмотрено 19 потенциальных участков. Однако только одна локация оказалась приемлемой, но выяснилось, что она уже занята колонией хомяков.

Учитывая, что данный вид грызунов находится под строгой охраной в Германии, муниципалитет решил организовать их переселение. На эти цели будет направлено 2,5 миллиона евро. Средства пойдут на создание комфортных условий обитания для хомяков на альтернативных территориях.

Практика перемещения диких животных из их естественной среды обитания в другие места с целью сохранения вида не является редкостью. Так, в начале 2023 года Министерство природных ресурсов России дало зеленый свет проекту по переселению зубров из Беларуси в Башкирию.

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