Хомяк на свободе: как найти беглеца, прежде чем станет слишком поздно

Представьте: ваш пушистый друг вдруг исчезает из виду. Это не шутка — побег хомяка может обернуться настоящими проблемами. Вдруг он попробует на зуб что-то опасное? Или получит удар током от проводов? Или застрянет в узкой щели? Или окажется под ногами у кого-то из семьи… В реальности такие приключения полны рисков и редко заканчиваются хорошо.

Что делать, если хомяк пропал?

Не стоит корить себя за невнимательность — ошибки бывают у всех. Главное — действовать быстро и спокойно, чтобы спасти своего беглеца.

Подготовьте пространство

Осмотрите клетку внимательно: возможно, он просто спрятался в домике или тоннеле.

Уведите детей и других питомцев в другую комнату — они могут случайно навредить или напугать хомяка.

Закройте дверь в комнату и заткните даже маленькие щели тканью, чтобы хомяк не проскользнул мимо вас.

Осмотрите помещение

Если побег замечен недавно, хомяк вряд ли ушел далеко. Проверьте комнату, где стоит клетка.

Уберите подальше яды от вредителей или бытовую химию — вдруг он решит их попробовать?

Хомяки обычно ползают вдоль стен и не лазают высоко. Ищите за диваном, шкафом, под ковром или обувью. Не двигайте мебель, чтобы не травмировать его.

Не шумите и не светите фонариком — лучше выключите свет, затихните и прислушайтесь к шуршанию. Хомяк сам себя выдаст.

Не зовите его по кличке громко: ваш взволнованный голос может его напугать, и он спрячется еще глубже.

Как поймать и выманить

Если нашли хомячка, попробуйте выманить его любимым лакомством.

Ловите руками только если он привык сидеть у вас на ладони. Иначе используйте сачок или шляпу — тяжелые предметы вроде тазика могут его ушибить.

Выманиваем из укрытия с помощью еды

Хомяк не затоскует по вам — его привлекает только еда. Поставьте открытую клетку на полу в центре комнаты и положите туда его любимое лакомство. Чтобы он не сбился с пути, разложите "хлебные крошки" из вкусняшек, но не слишком часто — иначе он наестся по дороге и вернется в укрытие.

Как только хомяк вернется в клетку, осмотрите его на предмет повреждений. Если беспокоитесь о его самочувствии, сразу обратитесь к ветеринару.

Чтобы история не повторилась: