Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:26

5 мифов о хомяках, из-за которых вы переплачиваете в зоомагазине

Продавцы обманывают покупателей, называя обычных хомяков королевскими

Маленькие пушистые хомяки кажутся такими разными — золотистые, белоснежные, с длинной или короткой шерстью, с красными или чёрными глазами. Но если присмотреться, многие различия, о которых рассказывают продавцы, оказываются всего лишь выдумкой. На волне спроса на "уникальных" питомцев зоомагазины нередко придумывают несуществующие породы, чтобы продать обычного зверька под видом редкости. Разберёмся, какие "фантастические породы" на самом деле не существуют, и как не стать жертвой хитрых маркетинговых трюков.

Почему появляются "новые" породы

В мире официально зарегистрировано всего несколько видов домашних хомяков — сирийский, джунгарский, роборовского, китайский и кампбелла. Все они различаются размерами, окраской и длиной шерсти, но не имеют подвидов вроде "королевского" или "альбиноса". Однако в зоомагазинах можно услышать самые неожиданные названия. Продавцы знают: чем экзотичнее звучит, тем охотнее покупают.

Клиентам приятно чувствовать, что они приобретают "особенного" питомца. Так рождаются легенды о "чёрных джунгариках", "золотых принцах" и "снежных ангелах". На деле — это всё те же знакомые виды, просто в разной окраске.

Королевский хомяк — титул без короны

Это одно из самых популярных вымышленных названий. Под "королевским" хомяком обычно продают длинношёрстного сирийца. Его пушистая шерсть действительно придаёт животному величественный вид, но никакой отдельной породы с таким названием нет.

Эта маркетинговая уловка действует просто: звучное слово "королевский" создаёт ощущение эксклюзивности. На самом деле длинношёрстный сирийский хомяк встречается часто и не требует особого ухода, кроме регулярного расчёсывания.

Как отличить правду: в документах питомника или у заводчика не существует официального стандарта породы с таким названием.

Хомяк-альбинос — генетическая особенность

Белая шерсть и красные глаза производят впечатление редкости, поэтому такие малыши быстро находят покупателей. Однако альбинизм — не порода, а особенность пигментации, связанная с отсутствием меланина.

У альбиносов чувствительная кожа, глаза плохо переносят яркий свет, а зрение и слух немного слабее. Зато характер и поведение ничем не отличаются от обычных хомяков. При хорошем уходе они живут так же долго — 2-3 года, активно играют и быстро приручаются.

Важно знать: альбиносов нельзя скрещивать между собой — это может вызвать наследственные заболевания у потомства.

Золотистый хомяк — классика, а не редкость

"Золотой" — это не новая порода, а стандартный окрас сирийского хомяка. Именно эти пушистики впервые были одомашнены, и их золотистый мех стал символом всех хомяков. Но продавцы часто подают это как особенность, чтобы выставить питомца в лучшем свете.

Такой хомяк действительно выглядит эффектно, особенно при хорошем освещении. Однако это типичный представитель своего вида, без признаков "редкости".

Совет: если слышите, что золотистый хомяк "особый", попросите сертификат породы — его не смогут предоставить.

Белый хомяк — не "снежная" порода

Белые хомяки бывают и среди джунгариков, и среди сирийцев. Иногда они — просто результат окраса, а иногда — проявление частичного альбинизма. Отдельной породы "белый хомяк" не существует.

Продавцы любят использовать формулировки вроде "арктический" или "северный", чтобы добавить загадочности. На деле белый мех — всего лишь вариант окраса, который никак не влияет на характер или здоровье зверька.

Совет: выбирая питомца, смотрите не на цвет шерсти, а на поведение — активность и чистоту глаз.

Чёрный хомяк — редкий цвет, но не новая порода

Иногда в помётах рождаются детёныши с тёмно-серой или чёрной шерстью. Это может случиться у любых пород, но официального статуса у таких хомяков нет. Несмотря на эффектный вид, они не отличаются ни размерами, ни привычками.

Чёрные хомяки кажутся загадочными, но это просто окрас. Специалисты советуют обращать внимание не на внешний вид, а на условия содержания — именно от этого зависит долгая жизнь питомца.

Таблица "Сравнение": выдуманные и настоящие породы

"Фантастическая" порода Что это на самом деле Особенности
Королевский Длинношёрстный сирийский хомяк Пушистая шерсть, спокойный характер
Хомяк-альбинос Сирийский или джунгарский с отсутствием меланина Красные глаза, чувствительность к свету
Золотистый Стандартный окрас сирийского хомяка Самая распространённая окраска
Белый Вариант окраса или частичный альбинизм Мягкая шерсть, без породных различий
Чёрный Редкий окрас любой породы Глянцевая шерсть, обычный темперамент

Советы шаг за шагом: как выбрать хомяка

  1. Изучите виды. Ознакомьтесь с основными породами: сирийский, джунгарский, роборовского, китайский, кампбелла.

  2. Проверяйте документы. Настоящий заводчик укажет вид животного, а не "фантазийное" название.

  3. Осмотрите питомца. Глаза должны быть чистыми, шерсть — блестящей, дыхание — ровным.

  4. Спросите о возрасте. Лучшее время для покупки — 1,5-2 месяца, когда хомяк уже активен.

  5. Не ведитесь на эпитеты. "Королевский", "снежный", "золотой" — это не породы, а просто красивые слова.

А что если хочется "уникального" питомца?

Хомяки — индивидуальности сами по себе. Даже среди одной породы встречаются разные окрасы, повадки и характеры. Поэтому, если хочется особенного зверька, можно просто выбрать того, кто приглянулся сердцу. Не существует "обычных" хомяков — каждый по-своему уникален.

Таблица "Плюсы и минусы" редких окрасов

Плюсы Минусы
Эффектный внешний вид Повышенная цена без оснований
Возможность выбора по цвету Возможная чувствительность к свету
Индивидуальность питомца Сложность при разведении

FAQ

Сколько реально пород хомяков существует?
Официально признано пять основных видов домашних хомяков. Остальные названия — фантазия продавцов.

Можно ли скрещивать хомяков разных пород?
Нет, это часто приводит к болезням и проблемам с потомством.

Как отличить альбиноса от белого хомяка?
У альбиносов всегда красные глаза, а у белых — тёмные или чёрные.

Мифы и правда

  • Миф: королевские хомяки умнее обычных.
    Правда: интеллект зависит от ухода и дрессировки, а не от названия.

  • Миф: чёрные хомяки агрессивнее.
    Правда: цвет шерсти никак не влияет на характер.

  • Миф: белые хомяки живут меньше.
    Правда: при правильном уходе продолжительность жизни одинакова.

Три интересных факта

  1. Первые сирийские хомяки были одомашнены всего около 90 лет назад.

  2. Джунгарики умеют менять оттенок шерсти зимой — она становится светлее.

  3. Роборовского — самые маленькие хомяки в мире, весом всего 25 граммов.

Исторический контекст

Домашние хомяки появились в Европе в начале XX века. Первых сирийских особей завезли из Сирии в 1930-х годах для лабораторных целей, но милые зверьки быстро завоевали сердца людей. Позже их начали разводить как домашних питомцев. С тех пор их внешность немного изменилась, но "фантазийные" названия появились только с развитием коммерческой торговли животными — когда рынок стал играть на эмоциях покупателей.

