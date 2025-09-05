Джунгарский хомяк — угроза побегов, сирийский — гарантия спокойствия: различия
Представьте: вы приходите в зоомагазин, и перед вами два симпатичных грызуна — джунгарский и сирийский хомяки. Они оба милые и популярные, но как не ошибиться с выбором? Давайте разберёмся в ключевых отличиях, чтобы ваш будущий питомец стал настоящим другом.
Отличие 1: Размер и внешний вид
Сирийский хомяк крупнее — он может вырасти до 15 см и весить около 150 граммов. Джунгарик поменьше: максимум 10 см и 100 граммов.
Окрасы тоже разные: джунгарики обычно серо-белые с чёрной полоской на спине, а сирийцы часто золотистые из-за рыжеватой шерсти. К тому же, шерсть у сирийцев длиннее и пушистее.
Отличие 2: Активность и условия содержания
Джунгарики — настоящие сорванцы! Они любят лазить по лесенкам, тоннелям и всему, что попадётся под лапу. Эти малыши — мастера побегов, так что лучше держать их в аквариуме с гладкими стенками, чтобы не сбежали.
Сирийцы спокойнее: им хватает колеса для бега и просторной клетки, без лишней суеты.
Отличие 3: Характер и общение с человеком
Оба вида могут привыкнуть к рукам, но сирийский хомяк обычно дружелюбнее и спокойнее. Джунгарики, если их мало баловать вниманием, становятся пугливыми и даже могут кусаться.
Помните: ни те, ни другие не любят компанию — им комфортнее жить в одиночестве.
Отличие 4: Запах и уход за клеткой
Крупный сирийский хомяк оставляет больше "следов", поэтому его клетку приходится чистить чаще — примерно раз в два дня. У джунгариков запах не такой сильный, так что уборку можно делать реже. Всё зависит от размера!
Отличие 5: Продолжительность жизни
При хорошем уходе сирийский хомяк проживёт дольше — примерно на год больше, чем джунгарик. Главное — одинаковые условия для обоих.
Джунгарские и сирийские хомяки — вечные конкуренты в мире грызунов. Они похожи, но различия есть, и они важны для вашего выбора.
