Маленький питомец — огромная радость: вот чем хомяк меняет жизнь хозяина
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Узнайте, какие комнатные и садовые растения опасны для здоровья кошек. Защитите своего пушистого друга от отравлений и неприятных симптомов.Читать полностью » сегодня в 14:44
Как понять, что у кошки скоро роды? Узнайте, какие физические и поведенческие признаки подсказывают хозяину о приближении важного события в жизни питомца.Читать полностью » сегодня в 14:36
Почему кошка так пристально смотрит в стену? Узнайте, что на самом деле привлекает её внимание — слух, зрение или запахи, а не мистические явления.Читать полностью » сегодня в 13:13
Золотая рыбка — не только герой сказок, но и объект маркетинговых уловок XVII века. Узнайте, как продавцы обещали невозможное ради прибыли и что скрывается за мифом о "самообеспечении" рыбок.Читать полностью » сегодня в 13:02
У кошек тоже бывает аллергия — от пищевой до химической. Узнайте, как распознать симптомы и защитить своего питомца от опасных реакций.Читать полностью » сегодня в 12:28
Хотите завести сову дома? Узнайте, какие плюсы и минусы ждут вас при содержании этой загадочной и экзотической птицы, и стоит ли идти на такой шаг.Читать полностью » сегодня в 12:15
В мире птиц амадины сияют как тропические самоцветы. Узнайте о 10 ярких видах этих общительных пернатых, от японских до австралийских, и почему они завораживают любителей природы.Читать полностью » сегодня в 11:43
Почему одни кошки радуются каждому гостю, а другие прячутся под диван? Учёные нашли ответ, и он помогает лучше понять характер питомца.Читать полностью »