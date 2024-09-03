С 2023 года в плену у ХАМАС все езще находятся 101 человек

7 октября 2023 года организация ХАМАС начала военную операцию "Буря Аль-Аксы". В ходе операции боевики проникли на юг Израиля и захватили в плен более 250 человек, включая военных и гражданских лиц.
31 августа израильские военные обнаружили в туннеле на территории сектора Газа тела шести заложников, среди которых был гражданин России Александр Лобанов. Это событие вызвало массовые протесты как в Израиле, так и за его пределами. Протестующие требовали немедленного освобождения оставшихся в плену людей.
На момент написания этой статьи в плену остаются ещё один гражданин России, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один гражданин Танзании. Также в заложниках находятся двое детей.
Ранее израильские военные освободили одного заложника, захваченного боевиками ХАМАС, и вывезли его из сектора Газа. Этим человеком оказался 52-летний Каид Фархан Алькади.
В связи с этой трагедией боевики ХАМАС изменили инструкции для охранников заложников на случай приближения израильских военных.
Несмотря на трудности, израильские военные продолжают работу по освобождению заложников.
Фото: From Wikimedia Commons/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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