С 2023 года в плену у ХАМАС все езще находятся 101 человек

101 Человек всё еще находятся в плену ХАМАС

7 октября 2023 года организация ХАМАС начала военную операцию "Буря Аль-Аксы". В ходе операции боевики проникли на юг Израиля и захватили в плен более 250 человек, включая военных и гражданских лиц.

31 августа израильские военные обнаружили в туннеле на территории сектора Газа тела шести заложников, среди которых был гражданин России Александр Лобанов. Это событие вызвало массовые протесты как в Израиле, так и за его пределами. Протестующие требовали немедленного освобождения оставшихся в плену людей.

На момент написания этой статьи в плену остаются ещё один гражданин России, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один гражданин Танзании. Также в заложниках находятся двое детей.

Ранее израильские военные освободили одного заложника, захваченного боевиками ХАМАС, и вывезли его из сектора Газа. Этим человеком оказался 52-летний Каид Фархан Алькади.

В связи с этой трагедией боевики ХАМАС изменили инструкции для охранников заложников на случай приближения израильских военных.

Несмотря на трудности, израильские военные продолжают работу по освобождению заложников.

Фото: From Wikimedia Commons/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)