Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
101 Человек всё еще находятся в плену ХАМАС
  1. Главная
  2. Мир

С 2023 года в плену у ХАМАС все езще находятся 101 человек

101 Человек всё еще находятся в плену ХАМАС

7 октября 2023 года организация ХАМАС начала военную операцию "Буря Аль-Аксы". В ходе операции боевики проникли на юг Израиля и захватили в плен более 250 человек, включая военных и гражданских лиц.

31 августа израильские военные обнаружили в туннеле на территории сектора Газа тела шести заложников, среди которых был гражданин России Александр Лобанов. Это событие вызвало массовые протесты как в Израиле, так и за его пределами. Протестующие требовали немедленного освобождения оставшихся в плену людей.

На момент написания этой статьи в плену остаются ещё один гражданин России, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один гражданин Танзании. Также в заложниках находятся двое детей.

Ранее израильские военные освободили одного заложника, захваченного боевиками ХАМАС, и вывезли его из сектора Газа. Этим человеком оказался 52-летний Каид Фархан Алькади.

В связи с этой трагедией боевики ХАМАС изменили инструкции для охранников заложников на случай приближения израильских военных.

Несмотря на трудности, израильские военные продолжают работу по освобождению заложников.

Фото: From Wikimedia Commons/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Стоимость нефти поставила антирекорд в 2023 году

Стоимость нефти поставила антирекорд в 2023 году

Во вторник, 3 сентября, на рынке нефти наблюдается снижение цен. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала более чем на 3,5%, достигнув минимума с начала года.

Читать полностью
TNI: атомный крейсер ВМФ РФ

TNI: атомный крейсер ВМФ РФ "Пётр Великий" будет списан

Тяжёлый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Пётр Великий" проекта 1144 "Орлан", вероятно, будет списан из-за огромных затрат на обслуживание, прогнозирует журналист The National Interest Майя Карлин.

Читать полностью

Общество

Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел

Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел

Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.

Читать полностью
Александр Васильев рассказал, где обосновались российские миллионеры за рубежом

Александр Васильев рассказал, где обосновались российские миллионеры за рубежом

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев приехал в страну, в которой скрываются российские миллионеры.

Читать полностью

Новости