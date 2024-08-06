ХАМАС под руководством нового лидера: ужесточение борьбы за выживание

По мнению турецкого политического обозревателя Гасана Басри Айдениза, палестинское движение ХАМАС под руководством нового главы будет действовать более радикально и бескомпромиссно в борьбе за своё существование, поскольку иных вариантов у них не осталось.

Как сообщило само движение, на пост главы политбюро ХАМАС был избран Яхья ас-Синвар, сменивший на этой должности погибшего в Иране Исмаила Ханию.

Обозреватель отметил в своей публикации в соцсетях, что новый лидер ХАМАС Яхья Синвар является совершенно иной фигурой по сравнению со своим предшественником. Если политический курс Хании был ориентирован на сопротивление при любых обстоятельствах, но в конечном итоге на достижение мира, и он отличался определенной наивностью и терпением, то Синвар провел 22 года в израильских тюрьмах, подвергаясь жестоким истязаниям на протяжении длительного времени, что закалило его характер.

Айдениз подчеркнул, что Синвар, который также некоторое время отвечал за безопасность в ХАМАС, приобрел известность своими бескомпромиссными решениями о казни, особенно в отношении информаторов Израиля. Кроме того, новый лидер обладает значительным опытом работы в полевых условиях, возглавляя ХАМАС в Газе с 2017 года.

Подводя итог, обозреватель выразил мнение, что отныне в борьбе за выживание ХАМАС будет действовать гораздо более радикально и жестко, поскольку в сложившейся ситуации у них не осталось иного выбора.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)