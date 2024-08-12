В ХАМАС сообщило о расследовании гибели израильского пленного

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, "Бригады Аль-Кассам", сообщило о двух происшествиях, в результате которых один израильский пленный погиб, а двое других получили ранения. Для расследования обстоятельств инцидентов создана специальная комиссия.

Представитель "Бригад Аль-Кассам" Абу Убейда проинформировал, что в ходе двух отдельных инцидентов двое новобранцев, ответственных за охрану израильских пленных, открыли огонь. В результате один пленный был убит, а две женщины-пленницы получили серьезные ранения. В настоящее время предпринимаются усилия по спасению их жизней.

В заявлении Абу Убейды также говорится о создании комиссии для выяснения всех деталей произошедшего. Результаты расследования будут обнародованы позднее. Представитель ХАМАС подчеркнул, что ответственность за последствия, которые могут повлиять на жизнь израильских пленных, лежит на правительстве Израиля.

Согласно официальным данным Израиля, в секторе Газа по-прежнему удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных миссий из плена ХАМАС удалось освободить 135 человек, включая тела погибших. Среди оставшихся в секторе Газа есть двое граждан России и Израиля.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не располагает точной информацией о количестве выживших израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)