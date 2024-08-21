ЦАХАЛ заявило о нахождении бойцов ХАМАС в школе в секторе Газа, по которой был нанесен удар

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудар по зданию школы в районе города Газа, где, по их данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.

Пресс-служба армии сообщила, что удар был нацелен на штаб-квартиру ХАМАС, которая находилась в школе "Салах ад-Дин" в Газе.

Военные отметили, что приняли меры для минимизации риска для мирного населения. По их информации, бойцы ХАМАС неоднократно использовали гражданские здания в своих целях. Ранее, во вторник, ЦАХАЛ также нанес удар по школе "Мустафа Хафт" в Газе. По данным управления гражданской обороны сектора Газа, в результате этого удара погибли не менее 12 человек.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля, открыли огонь по военным и гражданским, захватив более 250 заложников. По информации властей, число погибших составило около 1,2 тысячи человек.

В ответ на эти события Израиль начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль также объявил полную блокаду анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов.

По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября число погибших в результате израильских ударов превысило 40 тысяч, а более 92,8 тысячи человек получили ранения.

Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. Москва считает, что конфликт можно решить только на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предполагающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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