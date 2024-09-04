ХАМАС отвергает новые предложения по прекращению огня в Газе, требует давления на Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не нуждается в новых предложениях по прекращению огня в секторе Газа.
Вместо этого они настаивают на оказании давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью заставить его выполнить уже достигнутые соглашения.
"Мы не требуем новых предложений. В настоящее время необходимо оказать давление на Нетаньяху и его правительство, чтобы они выполнили то, о чем уже договорились", — заявили представители ХАМАС в официальном заявлении.
Ситуация в секторе Газа остается напряженной, и обе стороны конфликта продолжают искать пути к урегулированию. ХАМАС подчеркивает, что выполнение предыдущих соглашений является ключевым условием для достижения стабильности и прекращения насилия.
Международное сообщество активно работает над поиском дипломатических решений и призывает стороны конфликта к сдержанности и поиску компромиссов. Однако, пока неясно, насколько эффективными окажутся усилия по оказанию давления на Нетаньяху и его правительство для выполнения соглашений.
Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Эксперты выразили сомнения в прозрачности целей Международного валютного фонда по Украине
Экономисты выражают обеспокоенность по поводу прозрачности действий Международного валютного фонда (МВФ) в отношении Украины.
В Грузии заявили о бесперспективности исков против закона об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что иски, направленные против закона "О прозрачности иностранного влияния", рассматриваемые Конституционным судом, не смогут добиться успеха.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.
Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика
Шоумен Максим Галкин* эмоционально отреагировал на негативный комментарий подписчика.