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ХАМАС призвало оказать давление на Нетаньяху
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ХАМАС отвергает новые предложения по прекращению огня в Газе, требует давления на Нетаньяху

ХАМАС призвало оказать давление на Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не нуждается в новых предложениях по прекращению огня в секторе Газа.

Вместо этого они настаивают на оказании давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью заставить его выполнить уже достигнутые соглашения.

"Мы не требуем новых предложений. В настоящее время необходимо оказать давление на Нетаньяху и его правительство, чтобы они выполнили то, о чем уже договорились", — заявили представители ХАМАС в официальном заявлении.

Ситуация в секторе Газа остается напряженной, и обе стороны конфликта продолжают искать пути к урегулированию. ХАМАС подчеркивает, что выполнение предыдущих соглашений является ключевым условием для достижения стабильности и прекращения насилия.

Международное сообщество активно работает над поиском дипломатических решений и призывает стороны конфликта к сдержанности и поиску компромиссов. Однако, пока неясно, насколько эффективными окажутся усилия по оказанию давления на Нетаньяху и его правительство для выполнения соглашений.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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