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ХАМАС подтвердили гибель командира в Ливии
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ХАМАС подтвердило информацию ЦАХАЛ об убийстве лидера в Ливии

ХАМАС подтвердили гибель командира в Ливии

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили гибель командира Самера Махмуда Аль-Хаджа в результате авиаудара Израиля на юге Ливана.

Ранее источник сообщил агентству РИА Новости, что израильский беспилотник атаковал автомобиль на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда, что привело к смерти Аль-Хаджа.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из высокопоставленных командиров ХАМАС, ответственного за запуск снарядов с территории Ливана в сторону Израиля.

"Полевой командир 'Аль-Кассам' Самер Махмуд Аль-Хадж погиб в результате израильской атаки в городе Сайда на юге Ливана", — говорится в заявлении бригад.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр, "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем.

Палестинское движение ХАМАС также сообщило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Израиль не комментирует обвинения в причастности к гибели Хании, но признает свою ответственность за покушение на Шукра.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Ежедневные обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы ведут как израильская армия, так и бойцы "Хезболлах". По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. В то же время, около 80 тысяч жителей севера Израиля оказались в аналогичной ситуации.

Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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