Представитель ХАМАС Абдель Хади заявил об отказе от участия в переговорах по Газе

ХАМАС отказывается от участия в мирных переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС приняло решение не участвовать в переговорах, запланированных на четверг, касающихся прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади в интервью РИА Новости.

Абдель Хади отметил, что ХАМАС предложил посредникам, включая Египет, Катар и США, разработать план по реализации уже достигнутых соглашений. Он подчеркнул, что основой для этого плана должны стать предложения президента США Джо Байдена и резолюция Совета Безопасности ООН, а не проведение новых переговоров.

Ранее Египет, Катар и США призывали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение перемирия 14-15 августа. Лидеры этих стран выразили готовность представить окончательное предложение для достижения мирного соглашения.

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