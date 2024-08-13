Представитель ХАМАС Абдель Хади заявил об отказе от участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС приняло решение не участвовать в переговорах, запланированных на четверг, касающихся прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади в интервью РИА Новости.
Абдель Хади отметил, что ХАМАС предложил посредникам, включая Египет, Катар и США, разработать план по реализации уже достигнутых соглашений. Он подчеркнул, что основой для этого плана должны стать предложения президента США Джо Байдена и резолюция Совета Безопасности ООН, а не проведение новых переговоров.
Ранее Египет, Катар и США призывали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение перемирия 14-15 августа. Лидеры этих стран выразили готовность представить окончательное предложение для достижения мирного соглашения.
Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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