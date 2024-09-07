Спецслужбы предотвратили теракт, который планировался на 7 октября в годовщину нападения ХАМАС

Спецслужбы США и Канады предотвратили теракт, который планировал 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, проживающий в Канаде. Целью теракта было уничтожение как можно большего количества евреев 7 октября — в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

По информации министерства юстиции США, задержанный является сторонником международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России). В ноябре прошлого года он начал распространять в интернете пропагандистские материалы организации. В ходе бесед с агентами под прикрытием он признался, что поддерживает ИГ и планирует теракт в США. Он также отметил, что Нью-Йорк является идеальной целью для нападения из-за большого количества еврейского населения в этом городе.

Расследование проводилось при поддержке ФБР. Подозреваемого задержали в Канаде 4 сентября при участии сотрудников ФБР. По данным следствия, он планировал использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие.

В день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в стране погибло более тысячи человек. По оценкам палестинской стороны, с начала конфликта число жертв превысило 40 тысяч. Основной проблемой на переговорах между Израилем и ХАМАСом стал Филадельфийский коридор — узкая полоса земли между Египтом и Газой.

Как сообщает Financial Times, Вашингтон предлагает построить подземный барьер с египетской стороны границы, чтобы предотвратить строительство новых туннелей и ввоз оружия в Газу. Однако израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказывается выводить военных из коридора.

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