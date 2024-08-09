Стало известно об отношении нового лидера ХАМАС к Израилю

Новый глава радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар проявил заинтересованность в том, чтобы достигнуть сделки с Израилем по прекращению огня и освобождению заложников до эскалации ситуации с Ираном. Об этом сообщает 12-й телеканал телевидения еврейского государства, ссылаясь на источники в палестинской группировке.

Утверждается, что Синвар отправил послание представителям руководства ХАМАС, находящиеся за пределами сектора Газа. В своем письме он призывал их достичь договоренностей с Израилем о прекращении огня до возможного вооруженного ответа со стороны Ирана.

По информации израильского телеканала, у Синвара плохие отношения с Тегераном. Помимо этого, на него оказывается серьезное давление со стороны военного руководства ХАМАС.

Кроме того, сообщается, что в своем послании новый лидер палестинского движения призвал находящихся в Катаре членов руководства не мешать переговорам с Израилем.

Фото: idf.il/IDF Spokesperson's Unit