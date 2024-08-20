Глава ХАМАС считает переговоры по Газе блефом

Лидер палестинской организации ХАМАС и один из основателей её военного крыла Яхья Синвар придерживается мнения, что новый раунд переговоров по окончанию боевых действий в Газе — это не более чем "блеф", посредством которого Израиль намеревается получить для себя больше времени для осуществления военной кампании. Об этом информирует деловая газета Соединённых Штатов Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщается, сооснователь подразделения внутренней безопасности движения ХАМАС придерживается мнения, что очередные переговоры — это ложь с целью заполучить больше времени, чтобы израильская сторона была способна произвести военную кампанию.
Помимо этого, лидер организации ХАМАС и один из основателей её военного крыла надеется увеличить давление на объединённый городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье Средиземного моря — Тель-Авив. Сделать это он хочет посредство расширения конфликта, в том числе благодаря нападениям с Западного берега реки Иордан.
Фото: commons. wikimedia. org / קרלוס הגדול (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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