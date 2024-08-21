ХАМАС и "Исламский джихад" возлагают ответственность на Израиль за срыв переговоров по Газе

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" обвиняют Израиль в саботаже усилий посредников, направленных на установление перемирия в секторе Газа, как указано в заявлении ХАМАС.
В документе отмечается, что глава совета шуры ХАМАС Мухаммед Дервиш и его делегация встретились в среду с генеральным секретарём "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой и его заместителем Мухаммедом аль-Хинди.
На встрече лидеры ХАМАС и "Исламского джихада" подчеркнули, что любое соглашение о прекращении огня в Газе должно включать "полное прекращение военных действий, полное выведение израильских войск из сектора, начало восстановительных работ, снятие блокады и договорённость об обмене пленными". Они возложили ответственность за провал переговоров на израильское руководство.
Ранее израильское правительство заявило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху активно работает над продвижением сделки по Газе, целью которой является максимальное увеличение числа освобожденных заложников, при этом настаивая на сохранении присутствия армии Израиля в приграничной зоне с Египтом. ХАМАС, в свою очередь, отметил, что новое предложение о перемирии включает измененные условия Израиля относительно обмена заложниками и отход от некоторых ранее согласованных пунктов.
На прошлой неделе в Дохе прошли двухдневные переговоры по установлению перемирия в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. ХАМАС отказался участвовать в этих переговорах из-за отсутствия ясности в условиях перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта было указано, что посредники предложили обеим сторонам план перемирия, который сокращает разногласия.
Переговоры, состоявшиеся 15-16 августа, описывались как серьезные и конструктивные, проходившие в позитивной атмосфере. В заявлении также было сказано, что высокопоставленные представители Египта, США и Катара планируют встретиться в Каире до конца следующей недели, надеясь достичь соглашения на основе предложенных условий.
Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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