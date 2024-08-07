В ХАМАС уверены в причастности США к убийству Исмаила Хании

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми считает, что убийство бывшего главы политбюро Исмаила Хании не могло случиться без участия Соединенных Штатов. Об этом аль-Каддуми рассказал в беседе с РИА Новости.

"По нашему опыту, такое событие не могло произойти без разрешения Штатов. Если это верно, возникает противоречие между тем, что США говорят, и тем, что делают", - заявил представитель ХАМАС.

По его словам, если это подтвердится, то можно с полной уверенностью сказать, что Вашингтон является главным и активным соучастником в геноциде и убийстве на территории Ближнего Востока.

Кроме того, собеседник издания добавил, что такая политика со стороны США сильно снижает уровень безопасности и провоцирует эскалацию напряженности в регионе.

Напомним, что гибель Исмаила Хании произошла 31 июля в Тегеране после удара ЦАХАЛ. Экс-лидер ХАМАС приезжал в Иран на инаугурацию нового президента арабской страны.

Фото: pxhere.com