В ХАМАС уверены в причастности США к убийству Исмаила Хании

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми считает, что убийство бывшего главы политбюро Исмаила Хании не могло случиться без участия Соединенных Штатов. Об этом аль-Каддуми рассказал в беседе с РИА Новости.
"По нашему опыту, такое событие не могло произойти без разрешения Штатов. Если это верно, возникает противоречие между тем, что США говорят, и тем, что делают", - заявил представитель ХАМАС.
По его словам, если это подтвердится, то можно с полной уверенностью сказать, что Вашингтон является главным и активным соучастником в геноциде и убийстве на территории Ближнего Востока.
Кроме того, собеседник издания добавил, что такая политика со стороны США сильно снижает уровень безопасности и провоцирует эскалацию напряженности в регионе.
Напомним, что гибель Исмаила Хании произошла 31 июля в Тегеране после удара ЦАХАЛ. Экс-лидер ХАМАС приезжал в Иран на инаугурацию нового президента арабской страны.
Фото: pxhere.com
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