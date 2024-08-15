Армия Израиля за последнюю неделю уничтожила 50 туннелей палестинского движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала об уничтожении около 50 туннелей палестинского движения ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа за последнюю неделю, сообщила пресс-служба армии.

Солдаты подразделения "Яхалом" и 605-го батальона провели военные операции в районе Филадельфийского коридора в Рафахе, уничтожив десятки подземных туннелей ХАМАС. Армия продолжает поиск и уничтожение подземной инфраструктуры ХАМАС в Рафахе.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В результате этого нападения погибли около 1,2 тысячи человек, а более 200 человек были взяты в заложники.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включавшую удары по гражданским объектам. По данным минздрава анклава, в результате израильских ударов погибло более 40 тысяч человек, а пострадало свыше 92 тысяч.

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Анклав фактически оказался разделен на южную и северную части, израильские войска проводят наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Согласно позиции Москвы, урегулирование конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: From Wikimedia Commons/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)