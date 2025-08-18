Легкий и сытный: как этот салат может стать вашим новым кулинарным хитом

Хотите приготовить сытный и аппетитный салат без лишних хлопот? Этот вариант с ветчиной, помидорами, хрустящими сухариками и фасолью — идеальное решение! Его можно сделать за 15 минут, а ингредиенты найдутся в любом магазине.

Ингредиенты

Ветчина — 250 г

Консервированная зелёная фасоль — 200 г

Сухарики — 100 г

Помидоры — 3 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Как приготовить

Если используете свежую стручковую фасоль, отварите её 3 минуты в подсоленной воде и остудите. Консервированную просто откиньте на дуршлаг. Ветчину и помидоры нарежьте брусочками. Смешайте ветчину, фасоль и помидоры в миске. Сухарики лучше добавлять перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Добавьте майонез, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Сухарики можно сделать самим — просто подсушите хлеб в духовке с любимыми специями. А если не любите майонез, попробуйте заправку из йогурта с горчицей!

Почему этот салат стоит попробовать?