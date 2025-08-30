Что скрывают консервы и сухарики: неожиданное сочетание, которое стало хитом у хозяек

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить сытный и аппетитный салат всего за несколько минут? Этот рецепт доказывает: вкусная еда не требует много времени и усилий. Используем готовые продукты — и наслаждаемся результатом!

Ингредиенты

Ветчина — 100 г

Твёрдый сыр — 100 г

Консервированная красная фасоль — 100 г

Ржаные сухарики — 50 г

Майонез — 4 ст. л.

Свежая зелень, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Берите консервированную фасоль, твёрдый сыр (любой, который любите), сухарики — они могут быть с любым вкусом, чтобы добавить салату изюминку. Ветчину можно заменить колбасой. Слейте жидкость с фасоли, промойте её и дайте стечь. Переложите в салатник.

Совет: если готовите заранее, сухарики лучше добавить прямо перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Нарежьте ветчину аккуратными кубиками и отправьте к фасоли. Натрите сыр на крупной тёрке и добавьте в миску. Мелко порубите промытую и высушенную зелень. Без неё салат будет не таким ароматным! Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. При необходимости досолите.

Подача и варианты

Подавайте салат сразу — в общем блюде или порционно. Отлично сочетается с отварным картофелем или может быть самостоятельным блюдом. Любите острое? Добавьте немного чеснока.