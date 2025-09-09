Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:40

Халва в торте: когда восточный сладость подрывает скуку домашней кухни

Повара создают торт с халвой, сохраняющий форму благодаря крему

Хотите удивить близких необычным десертом, который тает во рту и при этом готовится из самых обычных продуктов? Попробуйте торт с халвой — он не только вкусный, но и эффектный, прекрасно держит форму и легко режется.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Халва (лучше тахинная, но подойдет и подсолнечная) — 30 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Сливочное масло — 95 г
  • Сгущенное молоко — 55 г
  • Сахарная пудра — 8 г
  • Ванилин — по вкусу

Как приготовить торт с халвой — пошагово

Выньте масло и яйца из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Это важно для правильного взбивания масла.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, добавляя сахар постепенно. Просейте муку и аккуратно вмешайте её в яичную смесь силиконовой лопаткой, чтобы тесто осталось воздушным. Вылейте тесто на противень, застеленный бумагой, и выпекайте 12-15 минут. После остывания обрежьте края и разрежьте бисквит на три полоски.

Взбейте мягкое сливочное масло до пышности. Измельчите халву и добавьте к маслу. Отделите желток от яйца (убедитесь в его качестве или замените перепелиными яйцами) и добавьте в крем. Влейте сгущенное молоко и всыпьте сахарную пудру. Хорошо взбейте до однородной пышной массы.

Промажьте кремом каждый слой бисквита, соберите торт. Обмажьте кремом бока и верх. Обрезки измельчите в мелкую крошку и обсыпьте ими торт, прижимая к крему лопаточкой. Переложите торт на блюдо и охладите в холодильнике минимум 12 часов, чтобы слои пропитались и торт стал плотным.

Советы для идеального результата

  • Используйте качественное сливочное масло без растительных добавок — от этого зависит вкус крема.
  • Выбирайте сгущенное молоко с минимальным составом: только молоко и сахар.
  • Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы бисквит не опал.

После долгого ожидания вы получите нежный, ароматный торт с необычным вкусом халвы, который понравится всем без исключения.

