Поп-золушка без кареты: почему лейбл оставил Холзи без права на новый альбом
Холзи снова оказалась в центре обсуждений музыкальной индустрии. Причина — её заявление о том, что лейбл Columbia Records не даёт согласие на выпуск нового альбома. По словам певицы, всё дело в том, что её предыдущая пластинка "The Great Impersonator" не показала тех продаж, которых ожидало руководство компании. При этом сама артистка уверена: альбом стал для неё успешным этапом и доказал, что она по-прежнему востребована на сцене.
""The Great Impersonator" не разошелся так, как они того ожидали", — сказала певица Холзи.
Музыкантка уточнила, что дебют недели продаж принес ей 100 тысяч копий — результат, которым она гордится. Несмотря на это, её возможности выпускать музыку заметно сократились. Она признаётся, что ощущает себя "бывшей поп-звездой", которую продолжают сравнивать с нынешними лидерами чартов.
Сравнение альбомов Холзи
|Альбом
|Год выхода
|Позиция в Billboard 200
|Продажи/статус
|Особенности
|Manic
|2020
|Топ-2
|Дважды платиновый
|Большие хиты, высокая ротация на радио
|The Great Impersonator
|2024
|Топ-2
|~100 тыс. копий в первую неделю
|Самый успешный тур в карьере, но скромнее продажи альбома
Сравнивая "Manic" и "The Great Impersonator", можно заметить парадокс: тур в поддержку последнего стал рекордным по сборам, но сами продажи диска оказались для лейбла недостаточными.
Советы шаг за шагом для артистов
-
Анализируйте рынок заранее. Инструменты вроде Nielsen Music или Chartmetric помогают понять, чего ждёт аудитория.
-
Делайте ставку не только на альбом, но и на тур. Продажи билетов могут компенсировать снижение спроса на физические носители.
-
Используйте TikTok и Instagram Reels для продвижения синглов — сегодня именно эти платформы способны поднять трек в чартах.
-
Сотрудничайте с брендами. Коллаборации с косметическими марками, модными домами или даже игровыми компаниями дают новые каналы продвижения.
-
Уделяйте внимание мерчу: футболки, винил и лимитированные постеры становятся дополнительным источником дохода.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на цифровые продажи альбома.
→ Последствие: разочарование лейбла, давление на артиста.
→ Альтернатива: активный мерч, NFT-издания, эксклюзивные винилы.
-
Ошибка: сравнивать себя с прошлыми успехами.
→ Последствие: творческий кризис, потеря уверенности.
→ Альтернатива: искать новые жанры, сотрудничать с молодыми исполнителями.
-
Ошибка: игнорировать социальные сети как канал продвижения.
→ Последствие: потеря актуальности среди молодой аудитории.
→ Альтернатива: регулярные челленджи, прямые эфиры, закулисные кадры.
А что если…
А что если бы "The Great Impersonator" вышел не на Columbia, а на независимом лейбле? Возможно, артистка получила бы больше творческой свободы, но при этом лишилась бы масштабного продвижения. Независимые лейблы дают музыкантам больше контроля, однако рекламный бюджет и дистрибуция у них скромнее.
Плюсы и минусы работы с крупным лейблом
|Плюсы
|Минусы
|Широкое продвижение
|Высокие ожидания по продажам
|Контакты с мировыми СМИ
|Ограничение творческой свободы
|Поддержка в организации туров
|Сравнение с другими артистами
|Доступ к топовым продюсерам
|Зависимость от решений руководства
FAQ
Как выбрать лейбл для карьеры музыканта?
Стоит оценить баланс: у крупных компаний больше ресурсов, но меньше свободы. Независимые дают контроль, но требуют самостоятельного продвижения.
Сколько стоит выпуск альбома на мейджор-лейбле?
Бюджет может варьироваться от 500 тыс. до нескольких миллионов долларов, включая продакшн, маркетинг и клипы.
Что лучше — альбом или синглы?
Сегодня рынок склоняется в пользу синглов. Они быстрее продвигаются в стриминге и социальных сетях, а альбомы работают на имидж артиста.
Мифы и правда
-
Миф: если альбом попал в Billboard 200, значит он успешен.
Правда: чарты отражают только первую реакцию, а прибыль формируется за счёт туров и допродаж.
-
Миф: тур всегда отражает популярность альбома.
Правда: гастроли могут превзойти пластинку по успеху, как это случилось у Холзи.
-
Миф: лейбл всегда знает, что лучше для артиста.
Правда: решения часто принимаются исходя из финансов, а не из творческих задач.
Интересные факты
-
Альбом "Manic" был первым, где Холзи записала песни на корейском языке, сотрудничая с Suga из BTS.
-
На концертах тура "The Great Impersonator" использовались AR-технологии, создававшие эффект присутствия цифровых образов.
-
Холзи активно занимается живописью, и часть обложек её синглов оформлены её собственными картинами.
