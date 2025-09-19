Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Холзи
Холзи
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:44

Поп-золушка без кареты: почему лейбл оставил Холзи без права на новый альбом

Холзи заявила, что Columbia Records не разрешает выпуск нового альбома

Холзи снова оказалась в центре обсуждений музыкальной индустрии. Причина — её заявление о том, что лейбл Columbia Records не даёт согласие на выпуск нового альбома. По словам певицы, всё дело в том, что её предыдущая пластинка "The Great Impersonator" не показала тех продаж, которых ожидало руководство компании. При этом сама артистка уверена: альбом стал для неё успешным этапом и доказал, что она по-прежнему востребована на сцене.

""The Great Impersonator" не разошелся так, как они того ожидали", — сказала певица Холзи.

Музыкантка уточнила, что дебют недели продаж принес ей 100 тысяч копий — результат, которым она гордится. Несмотря на это, её возможности выпускать музыку заметно сократились. Она признаётся, что ощущает себя "бывшей поп-звездой", которую продолжают сравнивать с нынешними лидерами чартов.

Сравнение альбомов Холзи

Альбом Год выхода Позиция в Billboard 200 Продажи/статус Особенности
Manic 2020 Топ-2 Дважды платиновый Большие хиты, высокая ротация на радио
The Great Impersonator 2024 Топ-2 ~100 тыс. копий в первую неделю Самый успешный тур в карьере, но скромнее продажи альбома

Сравнивая "Manic" и "The Great Impersonator", можно заметить парадокс: тур в поддержку последнего стал рекордным по сборам, но сами продажи диска оказались для лейбла недостаточными.

Советы шаг за шагом для артистов

  1. Анализируйте рынок заранее. Инструменты вроде Nielsen Music или Chartmetric помогают понять, чего ждёт аудитория.

  2. Делайте ставку не только на альбом, но и на тур. Продажи билетов могут компенсировать снижение спроса на физические носители.

  3. Используйте TikTok и Instagram Reels для продвижения синглов — сегодня именно эти платформы способны поднять трек в чартах.

  4. Сотрудничайте с брендами. Коллаборации с косметическими марками, модными домами или даже игровыми компаниями дают новые каналы продвижения.

  5. Уделяйте внимание мерчу: футболки, винил и лимитированные постеры становятся дополнительным источником дохода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на цифровые продажи альбома.
    → Последствие: разочарование лейбла, давление на артиста.
    → Альтернатива: активный мерч, NFT-издания, эксклюзивные винилы.

  • Ошибка: сравнивать себя с прошлыми успехами.
    → Последствие: творческий кризис, потеря уверенности.
    → Альтернатива: искать новые жанры, сотрудничать с молодыми исполнителями.

  • Ошибка: игнорировать социальные сети как канал продвижения.
    → Последствие: потеря актуальности среди молодой аудитории.
    → Альтернатива: регулярные челленджи, прямые эфиры, закулисные кадры.

А что если…

А что если бы "The Great Impersonator" вышел не на Columbia, а на независимом лейбле? Возможно, артистка получила бы больше творческой свободы, но при этом лишилась бы масштабного продвижения. Независимые лейблы дают музыкантам больше контроля, однако рекламный бюджет и дистрибуция у них скромнее.

Плюсы и минусы работы с крупным лейблом

Плюсы Минусы
Широкое продвижение Высокие ожидания по продажам
Контакты с мировыми СМИ Ограничение творческой свободы
Поддержка в организации туров Сравнение с другими артистами
Доступ к топовым продюсерам Зависимость от решений руководства

FAQ

Как выбрать лейбл для карьеры музыканта?
Стоит оценить баланс: у крупных компаний больше ресурсов, но меньше свободы. Независимые дают контроль, но требуют самостоятельного продвижения.

Сколько стоит выпуск альбома на мейджор-лейбле?
Бюджет может варьироваться от 500 тыс. до нескольких миллионов долларов, включая продакшн, маркетинг и клипы.

Что лучше — альбом или синглы?
Сегодня рынок склоняется в пользу синглов. Они быстрее продвигаются в стриминге и социальных сетях, а альбомы работают на имидж артиста.

Мифы и правда

  • Миф: если альбом попал в Billboard 200, значит он успешен.
    Правда: чарты отражают только первую реакцию, а прибыль формируется за счёт туров и допродаж.

  • Миф: тур всегда отражает популярность альбома.
    Правда: гастроли могут превзойти пластинку по успеху, как это случилось у Холзи.

  • Миф: лейбл всегда знает, что лучше для артиста.
    Правда: решения часто принимаются исходя из финансов, а не из творческих задач.

Интересные факты

  1. Альбом "Manic" был первым, где Холзи записала песни на корейском языке, сотрудничая с Suga из BTS.

  2. На концертах тура "The Great Impersonator" использовались AR-технологии, создававшие эффект присутствия цифровых образов.

  3. Холзи активно занимается живописью, и часть обложек её синглов оформлены её собственными картинами.

