Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:51

Paramount его похоронил, а Netflix поднял из могилы: как "воскрес" сериал "Halo"

Сериал "Halo" вошёл в топ Netflix в США спустя год после закрытия на Paramount+

Почти год назад фанаты "Halo" смирились с тем, что их любимый сериал закрыт навсегда. Однако судьба распорядилась иначе. После того как шоу появилось в каталоге Netflix, оно неожиданно взлетело в топ рейтингов и сейчас удерживает четвертую позицию среди самых популярных проектов сервиса в США. Для сериала, который уже считали мёртвым, это впечатляющее возвращение.

От игры до телеэкрана

История "Halo" началась задолго до появления сериала. Ещё в начале 2000-х одноимённая видеоигра изменила жанр шутеров, а вселенная с харизматичным Мастером Чифом и загадочной Кортаной быстро стала культовой. Поэтому когда в 2022 году на платформе Paramount+ вышла телевизионная адаптация, внимание фанатов и критиков было приковано к ней с первых кадров.

Первый сезон стартовал в марте 2022-го и вызвал противоречивые эмоции: визуально — масштабно, сюжетно — спорно. Однако сериал сумел собрать аудиторию, заинтересованную развитием истории. Второй сезон, представленный в феврале 2024 года, добавил динамики и драмы, а актёрская игра Пабло Шрайбера, Джен Тейлор, Шабаны Азми и Наташи Кулзач получила высокие оценки.

Закрытие, которого не ждали

Тем не менее летом 2024 года стриминг Paramount+ объявил, что третьего сезона не будет. Команда создателей поблагодарила партнёров — Xbox, 343 Industries и Amblin Television — за участие в проекте, подчеркнув, что гордится проделанной работой.

"Мы невероятно горды этим амбициозным сериалом", — заявила команда проекта Paramount+.

Многие фанаты тогда надеялись, что проект смогут выкупить другие площадки — Netflix, Amazon или Apple TV+. Однако официальных новостей о продолжении так и не последовало. Казалось, "Halo" окончательно завершил свой путь.

Второе дыхание на новой платформе

Прошло меньше года — и сериал неожиданно оказался в библиотеке Netflix. Именно там, где, казалось бы, зрителям уже всё известно, "Halo" получил вторую жизнь. Популярность шоу росла день ото дня: за неделю после релиза сериал попал в топ-10 США, а к концу месяца занял четвертое место.

Такое возвращение удивило даже продюсеров. Многие пользователи соцсетей отмечали, что впервые решили посмотреть "Halo" именно благодаря Netflix, где шоу стало легче доступно, без привязки к региону или подписке Paramount+.

Зрители восприняли сериал как масштабное фантастическое кино: эпичные битвы, философские вопросы о природе человечества и классическая борьба добра со злом сработали на ура.

Почему сериал сработал на Netflix

  1. Новая аудитория. Netflix охватывает огромную базу пользователей, и многие из них даже не знали, что сериал существует.

  2. Мощная ностальгия. Геймеры, выросшие на "Halo: Combat Evolved", получили возможность вновь окунуться в знакомую атмосферу.

  3. Качество картинки. Сериал снят с высоким бюджетом: костюмы, CGI и боевые сцены выглядят на уровне полнометражных блокбастеров.

  4. Психологическая составляющая. История о солдате, теряющем человечность, резонирует с современными темами искусственного интеллекта и этики технологий.

А что если сериал вернётся?

Такой успех породил волну слухов. Пользователи Reddit и X (бывший Twitter) предполагают, что Netflix может рассмотреть вариант возрождения проекта. Примеры подобных случаев уже были: именно Netflix спас сериалы "Люцифер" и "Кобра Кай", подарив им новые сезоны.

Если это произойдет, "Halo" станет третьим проектом, которому удалось возродиться после официального закрытия.

Сценаристы пока не давали комментариев, но актёры, включая Пабло Шрайбера, в интервью намекали, что "вселенная ещё не сказала последнего слова".

Мифы и правда

Миф 1: сериал полностью копирует сюжет игр.
Правда: экранизация лишь частично следует канону, а в ряде моментов предлагает альтернативные события.

Миф 2: сериал закрыли из-за низких рейтингов.
Правда: официально Paramount+ объяснил решение стратегическими изменениями, а не провалом.

Миф 3: Netflix не имеет прав на продолжение.
Правда: платформа действительно не владеет франшизой, но имеет возможность заключить новое партнёрство.

Интересные факты

• Для создания костюма Мастера Чифа использовалось более 40 отдельных деталей из углепластика.
• Джен Тейлор, озвучившая Кортану в игре, вновь исполнила ту же роль в сериале.
• Над визуальными эффектами работала команда, занимавшаяся фильмами "Мстители" и "Трансформеры".

Исторический контекст

Первый анонс сериала "Halo" состоялся ещё в 2013 году, когда о нём заявил Стивен Спилберг. Реальная работа стартовала только в 2019-м, а производство неоднократно переносилось из-за пандемии. Съёмки второго сезона завершились уже после объединения студий под брендом Paramount Global.

FAQ

Как посмотреть сериал "Halo"?
Сейчас оба сезона доступны на Netflix в оригинальной озвучке и с субтитрами.

Будет ли третий сезон?
Пока официальных планов нет, но после успеха на Netflix вероятность продления выросла.

Стоит ли смотреть, если не играл в игры?
Да. Сюжет не требует знания вселенной — это самостоятельная история с сильным драматическим центром.

Кто сыграл главные роли?
Мастера Чифа воплотил Пабло Шрайбер, голос Кортаны — Джен Тейлор. Также в проекте участвовали Шабана Азми, Кейт Кеннеди и Боким Вудбайн.

