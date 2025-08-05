Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дверь
Дверь
© flickr.com by Susan Dennis is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:16

Прихожая, холл, вестибюль: чем они отличаются и как не запутаться в названиях

Ольга Дуквен: фойе бывает только в театре, а вестибюль — не в квартире

Понятно, где кухня, спальня и кладовка. А вот с такими словами, как "вестибюль", "холл" или "прихожая" — всё сложнее. Особенно если вы смотрите план квартиры или читаете описание от застройщика: порой кажется, что вместо жилья вам предлагают маршрут по музею.

Дизайнер и блогер Ольга Дуквен предлагает расставить всё по местам — и понять, чем одно отличается от другого.

Что такое прихожая?

Это первое, куда вы попадаете, переступив порог квартиры. Тут снимают обувь, верхнюю одежду, ставят зонт. Это и есть та самая "передняя" из дореволюционных описаний.

Важно: по нормативам ширина прихожей не должна быть меньше 1,4 м. Вешалка — минимум 0,8 м для малогабаритных квартир и до 1,2 м для просторных.

Вестибюль — он же входная зона (но не в квартире)

В жилом доме вестибюль — это уже общая часть. Просторное помещение у входа, где дежурит охрана, стоят ящики для почты или диван для гостей. В масштабах театра, вокзала или станции метро — место, где люди собираются и распределяются по другим залам или выходам.

Интересный факт: в XIX веке вестибюлем называли крытые сени перед парадными залами, где гостей встречал швейцар.

Холл — не всегда у входа

Это общее название большого открытого помещения. Холлы могут быть в середине этажа, у лифтов или вообще в глубине здания. Это место, где встречаются, отдыхают, ждут. Если вы читаете в объявлении: "просторный холл" — значит, вас ждёт помещение не проходного назначения, а скорее комфортная зона.

В общественных зданиях нередко встречается обозначение "лифтовый холл" или "холл-вестибюль".

А где тут фойе?

Это слово применимо только к культурным пространствам: театр, цирк, концертный зал. Именно здесь зрители прогуливаются в антракте, пьют кофе, обсуждают постановку и ждут начала спектакля.

Коридор — "дорога" между комнатами

А вот коридор — это не место для встреч, а пространство, которое соединяет комнаты. По нормам его минимальная ширина — 1,2 м, чтобы два человека могли разминуться. Он может быть прямым, с изгибами, с окнами или глухим — но всегда выполняет транспортную функцию внутри квартиры или дома.

Чтобы не путаться

Запомним просто:

  • Прихожая и вестибюль — зоны у входа.
  • Холл и фойе — места для ожидания и общения.
  • Коридор — связующее звено между другими помещениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайн в стиле Wanderlust Bohemian: как рассказать историю ваших путешествий через интерьер вчера в 17:44

От путешествий к интерьеру: как дизайн в стиле Wanderlust Bohemian поможет вам создать уникальное пространство

Создайте пространство, которое будет рассказывать историю ваших путешествий, объединяя яркие цвета, текстуры и элементы, вдохновленные культурами мира.

Читать полностью » Преимущества минимализма в жизни и интерьере: как он влияет на психическое здоровье вчера в 16:36

Практическое руководство по минимализму: избавьтесь от беспорядка и создайте гармоничное пространство

Узнайте, как минимализм может помочь вам создать спокойный и стильный дом, улучшить продуктивность и финансовую свободу. Начните с простых шагов для лучшего качества жизни!

Читать полностью » Преимущества экологичной кухни: как сэкономить ресурсы и улучшить качество жизни вчера в 15:29

Необычные материалы и энергоэффективность: как выбрать правильную кухню для устойчивого будущего

Узнайте, как создать кухню, которая будет не только красивой, но и экологичной. Экологичные материалы и энергосберегающие технологии помогают создать устойчивое пространство.

Читать полностью » Как я превратил тёмный цветник в сказочный отвещенный коридор вчера в 14:48

Солнечные фонари на тропинках: бюджетный DIY для вечернего сада

Мой опыт обустройства вечернего освещения цветника: как я проложил кабели, установил солнечные фонари и датчики движения, чтобы сад засиял уютными огоньками без лишних затрат.

Читать полностью » Как я вдохнул новую жизнь в старые садовые качели на берёзовой ветке вчера в 13:46

Секреты надёжного подвеса: старые качели стали безопаснее и красивее

Рассказ о том, как я отреставрировал деревянные садовые качели на березе: от очистки лака до усиления креплений — бюджетно, безопасно и своими руками.

Читать полностью » Маленькие туи - большой эффект: мой бюджетный декор двора вчера в 12:43

Вечнозелёные кусты круглый год: поездка за город и полезные советы

Рассказываю, как съездил за город выбирать небольшие туи для круглогодичного декора двора, на что обращал внимание и какие сорта идеально прижились без лишних затрат.

Читать полностью » Как я за один день преобразил двор в стильные тропы из гравия вчера в 11:40

Бюджетный путь: дорожки из мелкой насыпи без лишних затрат

Мой опыт устройства садовых дорожек из мелкой насыпи: от выбора щебня и геотекстиля до ухода за тропами — стильный результат без больших затрат и копки котлованов.

Читать полностью » Как я превратил болотистый двор в эко-тропу из деревянных спилов вчера в 10:37

Деревянные спилы вместо плитки: экономия, красота и сомнения в долговечности

Рассказываю, как на собственном участке сделал дорожки из деревянных спилов: бюджетно, стильно, но с сомнениями насчёт долговечности и ухода.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт вишнёвого штруделя: классический австрийский вариант с пошаговым приготовлением
Еда

Мясо по-французски: ингредиенты и технология приготовления по ГОСТу
Еда

Рецепт яблочного рулета: ингредиенты и пошаговая инструкция
Авто и мото

Chevrolet Silverado EV установил рекорд пробега среди электромобилей — 1704 км на одной зарядке
Туризм

Как собрать чемодан в отпуск без стресса: полный список по категориям
Питомцы

Учёные из Франции: собаки чувствуют приближение эпилептического припадка по запаху
Наука и технологии

Молнии могут достигать 800 км: NOAA объяснила механизм мегаразрядов
Спорт и фитнес

Первая тренировка CrossFit Games 2025 включила бег и греблю на выносливость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru