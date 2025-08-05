Прихожая, холл, вестибюль: чем они отличаются и как не запутаться в названиях

Понятно, где кухня, спальня и кладовка. А вот с такими словами, как "вестибюль", "холл" или "прихожая" — всё сложнее. Особенно если вы смотрите план квартиры или читаете описание от застройщика: порой кажется, что вместо жилья вам предлагают маршрут по музею.

Дизайнер и блогер Ольга Дуквен предлагает расставить всё по местам — и понять, чем одно отличается от другого.

Что такое прихожая?

Это первое, куда вы попадаете, переступив порог квартиры. Тут снимают обувь, верхнюю одежду, ставят зонт. Это и есть та самая "передняя" из дореволюционных описаний.

Важно: по нормативам ширина прихожей не должна быть меньше 1,4 м. Вешалка — минимум 0,8 м для малогабаритных квартир и до 1,2 м для просторных.

Вестибюль — он же входная зона (но не в квартире)

В жилом доме вестибюль — это уже общая часть. Просторное помещение у входа, где дежурит охрана, стоят ящики для почты или диван для гостей. В масштабах театра, вокзала или станции метро — место, где люди собираются и распределяются по другим залам или выходам.

Интересный факт: в XIX веке вестибюлем называли крытые сени перед парадными залами, где гостей встречал швейцар.

Холл — не всегда у входа

Это общее название большого открытого помещения. Холлы могут быть в середине этажа, у лифтов или вообще в глубине здания. Это место, где встречаются, отдыхают, ждут. Если вы читаете в объявлении: "просторный холл" — значит, вас ждёт помещение не проходного назначения, а скорее комфортная зона.

В общественных зданиях нередко встречается обозначение "лифтовый холл" или "холл-вестибюль".

А где тут фойе?

Это слово применимо только к культурным пространствам: театр, цирк, концертный зал. Именно здесь зрители прогуливаются в антракте, пьют кофе, обсуждают постановку и ждут начала спектакля.

Коридор — "дорога" между комнатами

А вот коридор — это не место для встреч, а пространство, которое соединяет комнаты. По нормам его минимальная ширина — 1,2 м, чтобы два человека могли разминуться. Он может быть прямым, с изгибами, с окнами или глухим — но всегда выполняет транспортную функцию внутри квартиры или дома.

Чтобы не путаться

Запомним просто: